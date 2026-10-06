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Потушен е големият пожар край Ямбол

Потушен е големият пожар край Ямбол
БТА

Засегната територия е около 300-400 декара, но окончателна оценка тепърва предстои

Окончателно е потушен пожарът край село Победа, община Тунджа, Ямболско. Това съобщи областният управител Георги Чалъков след направен обход на района тази сутрин.

"Горяха основно сухи треви, храсти и малко площи с широколистна рехава растителност в подножието на връх Бакаджик".

По думите му засегната територия е около 300-400 декара, но окончателна оценка тепърва предстои. Според Георги Чалъков няма сериозни щети по земеделска продукция. Изгорял е масив със стари лозя, намиращ се между село Победа и близкия военен полигон на Сухопътни войски.

"Причините за пожара са в процес на изясняване".

Пожарът се разрази вчера следобед в землището на с. Победа, намиращо се южно от хълмистата местност Бакаджик. Първоначално огънят е тръгнал в три посоки - към гористия масив и към селата Победа и Челник.

"С усилията на пожарните екипи, на военнослужещи, на земеделски производители и доброволци, огънят бе ограничен само в посока Бакаджик, като бе предотвратен риска той да достигне населените места", каза вчера кметът на община Тунджа Станчо Ставрев.

По информация от Министерство на отбраната в действията по погасяването участваха и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада. В късния следобед вчера на помощ беше изпратен и хеликоптер „Кугър”.

"По време на работа обаче е аварирало въжето, което придържа кофата за загребване на вода и той се е върнал в авиобазата в Крумово", каза през медии областният управител на Ямбол.

Пожарът беше овладян късно снощи като дежурни екипи останаха да следят треещите огнища през нощта. 

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