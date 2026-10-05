Овладян е пожарът в Ямболско

Овладян е пожарът, разразил се в землището на село Победа (община Тунджа) и по южния склон на връх Бакаджик.

„Спокойно е вече, има само тлеещи огнища, оставаме дежурни екипи да следим ситуацията", съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) комисар Иван Динев, цитиран от БТА.

Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев също написа във Фейсбук, че пожарът е овладян.

"Мащабът на щетите и обхватът на засегнатите площи тепърва ще се уточнява", каза комисар Динев.

Той бе съобщил, че огънят е опустошил около 400 декара сухи треви и храсти.

Засега няма официална информация за причините за пожара.

По информация от Министерство на отбраната в действията по погасяването участваха и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада. В късния следобед на помощ бе изпратен хеликоптер „Кугър”.