79-годишен мъж е причинил големия пожар в землището на село Коларово, община Харманли, след като изхвърлил пепел от печката си в близост до своя имот, съобщиха от полицията.

Сигналът за огъня е подаден на 2 октомври. Пламъците бързо се разпространили и обхванали голяма площ.

При пожара са засегнати 650 декара, сред които 150 декара лозови масиви и 450 декара сухи треви и храсти. Изгорели са и 150 бали слама, собственост на земеделска кооперация.

След овладяването на огъня служителите на реда започнали работа по установяване на причината за пожара. Проверката отвела до 79-годишния мъж.

Установено е, че той изхвърлил пепел от печката си в близост до имота си. Тя се разгоряла, а огънят впоследствие се разпространил към околните площи.