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Двама души са пострадали при 169 пожара у нас за последното денонощие

Двама души са пострадали при 169 пожара у нас за последното денонощие
БТА

С преки материални щети са 27 пожара, от които девет в жилищни сгради; пет в спомагателни, временни или паянтови постройки; осем в транспортни средства и др.

През изминалите 24 часа екипите в страната са потушили 169 пожара и са се отзовали на 224 сигнала за произшествия, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. 

При пожарите са пострадали двама души. 

С преки материални щети са 27 пожара, от които девет в жилищни сгради; пет в спомагателни, временни или паянтови постройки; осем в транспортни средства и др.

Без нанесени материални щети са 142 пожара, от които 99 в сухи треви, горска постеля и храсти и пр. 

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13.

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