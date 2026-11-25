Черно море Navibulgar обяви привличането на американския център Чавес Гудуин. Баскетболистът е роден през 1998 г. и е висок 206 сантиметра. Варненският клуб представи новото си попълнение в официалния си профил във Фейсбук.

Гудуин е второто обявено попълнение на Черно море този месец. В началото на ноември клубът подписа с българския национал Борислав Младенов.

Черно море заема седмо място във временното класиране на Националната баскетболна лига с четири победи и три загуби от началото на сезона.