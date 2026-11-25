„За поредна година ставаме свидетели на борбата между държавите вътре в Европейския съюз за това да бъде намален този бюджет и да се направят съответните съкращения. От гледна точка на предоставянето на национални средства в този бюджет, това е разбираемо от съответните страни донякъде, но от друга страна той представлява от порядъка на 1,5% от техния брутен вътрешен продукт. Ако направим едно сравнение със Съединените щати, там бюджетът представлява дял от порядъка на над 30%.“ Това заяви за „Таралеж“ финансовият експерт и икономически анализатор д-р Юлиан Войнов спрямо изготвената финансова рамка на Европейския съюз за следващата година.

Противоречието в европейския бюджет: повече функции, по-малко средства

По думите му виждаме желанията на държавите членки за увеличаване на разходите – за отбрана, за икономически политики, за инвестиции и т.н. „От тази гледна точка се сблъскваме с едно генерално противоречие: непрекъснато се вменяват нови и нови функции на Европейската комисия по отношение на икономическото и политическото развитие на Съюза, а от друга страна се водят някакви битови спорове за това с колко да бъде намален бюджетът.“ Според експерта това се възприема като „някакъв изконен израз на националните въжделения на отделните държави – че колкото по-малък е бюджетът, толкова отделната държава е спечелила в битката за предоставяне на по-малко ресурси на ЕС“.

Икономистът твърди, че това противоречие е генерално заложено в политиката и в структурата на ЕС и търпи много сериозна критика, защото е точно обратното на това, което трябва да се случи за по-голяма интеграция и по-голямо обединение на пазарите, включително капиталовите и енергийните, което е пречка за допълнителното икономическо развитие на Съюза.

„От тази гледна точка структурата на този бюджет е в правилната посока – с обединяване на фондове, с възприемане на това, че парите би трябвало да се плащат, след като се изпълняват основните демократични принципи, на които е основан ЕС: спазване на правата на човека, на върховенството на правото и т.н. В този смисъл има много положителни неща в новата рамка на ЕС и остава да видим как ще се развие сега тази, според мен, не много смислена война за намаляване на средствата в бюджета.“

Бюджетният реваншизъм и пътят към глобата от Брюксел

Войнов коментира и вчерашното предложение на Европейската комисия към Съвета на Европейския съюз за налагане на глоба на България заради нарушаването на бюджетните правила на еврозоната. По думите му София е стигнала до тази ситуация вследствие на „изключително непремерени политически действия по отношение на бюджетната политика и непрекъснатите обвинения към предходните правителства, че са увеличили неправилно бюджетните разходи и че са скрили определени разходи, които не са били показани“. В тези действия експертът вижда „много ясен и откровен реваншизъм на това правителство“, което „създаде усещането в обществото, че има много скрити разходи, които трябва да бъдат показани, и направи всичко възможно да убеди не само обществото, но и европейската институция – Европейската комисия – че такива разходи са налични и че то може да ги удостовери“. Оттук настоящият кабинет е заложил „неконсистентни числа в бюджета първо за тази година, а след това виждаме резултата и в следващата година“.

„Всичко това даде много сериозен стимул на Европейската комисия да заяви, че България нарушава не само изискванията за бюджетните показатели, но и че всъщност политиката, която правителството провежда, се отклонява в още по-голяма степен от посоката, която самото то прие да спазва, когато влезе в процедура по свръхдефицит.“

Войнов припомня, че самият кабинет е приел ограниченията на ръста на бюджетните разходи, които са били записани за тази година на 4,2%, докато реално ЕК оценява ръста на разходите на над 10%.

„Това е в много рязък контраст с това, което правителството трябва да прави. В крайна сметка беше установено, че то умишлено в някаква степен не спазва тези ограничения на бюджетните разходи и всъщност не само не намалява, но и увеличава бюджетния дефицит – защото според сметките на ЕК той ще спадне следващата година, а след това се очаква отново да се вдигне. На всичкото отгоре това е на базата на временните увеличения на приходите, които правителството предложи за следващата година.“

Неизбежната санкция и „фактурите в чекмеджета“

По думите на икономическия анализатор това е довело до ситуация, в която наказателната мярка е станала неизбежна, защото ако ЕК не беше предприела тези действия, тя просто би показала нагледно, че самата тя отказва да спазва разпоредбите, които касаят бюджетната процедура при свръхдефицит. Войнов коментира, че предвид влизането на България в еврозоната тази година, би било много лош знак и за самата Европейска комисия да остави без реакция това положение.

„България направи всичко възможно да се стигне до този процес, защото абсолютно излишно беше това непрекъснато натягане в обществото и в институциите да се говори, че има фактури по чекмеджета и т.н., при условие че нито една такава фактура не беше показана“, допълва Войнов. Той обяснява, че при изнесеното от Сметната палата – наличието на неподписани приемо-предавателни протоколи за извършена работа – самият закон разрешава такива протоколи да не бъдат подписани, ако работата не е била приета.

„Така че тук няма никакво нарушение на законодателството. Просто правителството се опита това, което реално не е подписано, че е свършено, да го представи едва ли не като умишлено несвършена работа от страна на предишното правителство и да набута тези средства в бюджета, казвайки: „Вижте колко много те не са разплатили на бизнеса“.“

Унгарският сценарий и рискът за еврофондовете

Юлиан Войнов смята, че има риск и за получаването на еврофондовете от България. В този риск има политически момент, обяснява експертът, правейки паралел с Унгария.

„Знаем там колко милиарди бяха спрени, как, общо взето, една от основните критики на европейските институции и Европейската комисия беше именно неспазване на върховенството на закона в Унгария, всичките нарушения, които бяха направени там, включително, разбира се, политиката на Виктор Орбан в предишното управление на Унгария по отношение на толерирането на руската експанзия, най-вече на енергийни ресурси към Европейския съюз. В момента ние виждаме абсолютно същото поведение и от страна на българското правителство.“

По думите на експерта не би било пресилено да се каже, че правителството – и особено българският премиер Румен Радев – „копира това, което правеше Орбан преди това“. Оттук, обяснява Войнов, ЕК ще бъде изключително критична по отношение на икономическото и най-вече на фискалното и бюджетното развитие на държавата.

„Ще гледат под лупа всички проекти, които се инициират в България. Най-вече от гледна точка на това дали не се нарушават забраните за чуждестранни инвестиции на държави, които са санкционирани от Европейската комисия – Русия, Китай и т.н. Това са точно държавите, които в момента българското правителство счита за приятелски, и толерира и насърчава инвестициите от тях в България – специално от Китай.“

Инвестициите под лупа и „драконовски“ надзор от ЕК

Войнов припомня, че европейското законодателство се променя в посока именно на забрана на такива инвестиции и внос, налагане на допълнителни такси и въвеждане на правила по отношение на използваните енергийни ресурси за производство на определени стоки.

Финансовият експерт обръща внимание и на състоянието на капиталовия пазар, драстично намаляващите инвестиции в страната, опита за тяхната компенсация чрез държави извън ЕС, влизането в процедура по свръхдефицит и евентуалното налагане на глоба – което би било прецедент в ЕС предвид строгите параметри и краткия срок на подобна санкция в момента на влизането на страната в еврозоната.

„Това досега не се е случило, така че от тази гледна точка, общо взето, надали ще видим някакво успокояване на Европейската комисия и европейските институции, нито толериране на такова поведение от страна на България.“

Той обвързва темата с неспазването на правилата и с отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев, казвайки, че тук може да се говори за „умишлено изнасилване на процедурите и на законово установените принципи“. По думите му отношението на ЕК и европейските институции ще бъде „изключително драконовско“ спрямо развитието на България и спазването на законите и правилата във всяка една област.

„И на базата на всичко това ми се струва абсолютно рационално да се очаква, че ще бъдат ударени фондовете на страната – което между другото беше казвано от самата Европейска комисия. Такива са и правилата. И от тази гледна точка всичко това ще доведе до евентуална предстояща криза следващата година – включително по отношение на бюджета, включително по отношение на инвестициите, включително по отношение на европейските фондове“.

Юлиан Войнов обобщава впечатленията си с очакването, че „следващата година ще бъде изключително предизвикателна за България по отношение на управлението и на нейното икономическо развитие“.