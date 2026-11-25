Големи търговски обекти се чувстват всевластни, водят се от принципа „колкото повече, толкова повече“ и се борят за всеки евроцент печалба, като това не се отнася единствено за хранителните вериги. Тази позиция изрази председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ следващият фокус на институцията са фармацевтичните компании, тъй като при встъпването си в длъжност тя е поставила като основен приоритет контрола върху цените на храните и медикаментите.

Манолова обърна внимание на факта, че българските граждани масово купуват лекарства от Гърция, където те са по-евтини и по-качествени.

Според нея механизмът за ценообразуване на медикаментите без рецепта у нас е „буквално врата в полето“ и няма нищо общо с практиката в останалите европейски страни. Тъй като режимът е прекалено либерален, компаниите просто заявяват максимална цена, поради което от КЗП готвят законодателни промени в сектора.

Председателят на комисията обяви още, че институцията ще настоява за отлагане на крайния срок за монтиране на топломери и водомери с дистанционно отчитане. Тя определи разхода от около 250–300 евро на домакинство в разгара на зимния отоплителен сезон като „наистина прекомерен“, особено на фона на битовите проблеми на гражданите. Манолова изтъкна, че мнозина от август нямат топла вода или парно, а през последните дни са оставали без студена вода и ток, поради което „хората са бесни, бесни“.

Тя предупреди за абсурдната ситуация, при която домакинствата без нови уреди биват таксувани на максимални стойности – за над 4 кубически метра топла вода, дори да нямат такава, и за отопление на максимална мощност, дори при изключени радиатори.

Освен това Манолова остро разкритикува топлинните счетоводители, които също са повишили цените си. Тя ги определи като напълно излишни фирми, които „паразитират на гърба на гражданите“, и се закани да предложи те да бъдат забранени със закон.