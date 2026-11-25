Контрабандни препарати за растителна защита от 197 кг задържаха гранични полицаи и митнически служители при проверка на микробус, влизащ в страната от Турция към България на На граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) - Капитан Андреево. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

На ГКПП - Капитан Андреево е извършена проверка на микробус с българска регистрация. В превозното средство пътували от Турция за България водачът и негова спътница, които са и български граждани. Те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. Колата е селектирана за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, между личния багаж на пътуващите, са открити полиетиленови чанти с препарати за растителна защита. Общият брой на пакетите са 197 в разфасовки по 1 кг инсектицид, забранен за внос в България и Европейския съюз. Недекларираните препарати са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава в Гранично полицейско управление Свиленград.