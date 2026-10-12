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Иззеха недекларирано злато за над 100 000 евро на ГКПП „Капитан Андреево“

Иззеха недекларирано злато за над 100 000 евро на ГКПП „Капитан Андреево“

За щателна митническа проверка е селектиран автомобил с румънска регистрация

Недекларирани 913,80 грама златни монети и изделия на обща стойност 104 981 евро задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 09.10.2026 г. около 14:45 часа на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В автомобила пътували шофьорът и неговия спътник - румънски граждани, от Турция през България за Румъния. В зоната за митнически контрол те заявили, че нямат нищо за деклариране, съобщават от Агенция Митници.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, под кората на багажника, са открити прозрачни полиетиленови пликчета, съдържащи изделия от жълт метал, сред които и монети. 

Извършената експертиза от вещо лице установява, че монетите са 13 на брой с общо тегло 181,20 грама, проба 986 (23,65 карата) на стойност 21 464,95 евро. Останалите изделия, сред които пръстени и медальони с диаманти, също са златни. Общото им тегло възлиза на 732,60 грама, а стойността е 83 516,76 евро.  

Златните монети и изделия, както и превозното средство, послужило за извършване на нарушението, са задържани. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 

Мъжът е привлечен като обвиняем и спрямо него е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 евро и му е наложена забрана за напускане пределите на страната. 

В хода на контролните действия е установено, че златото е собственост на пътника в колата. 

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