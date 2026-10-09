Новини
Търси
Подкаст
Общество

ГДБОП задържа 12 кг кокаин на границата с Турция

ГДБОП задържа 12 кг кокаин на границата с Турция
ГДБОП

Арестуван е шофьорът на товарната композиция

Служители на ГДБОП задържаха 12 кг кокаин на границата с Република Турция. Наркотичното вещество е открито в сак в кабината на камион при опит да премине ГКПП “Капитан Андреево”, от Република България в Република Турция.

Товарната композиция е управлявана от 58 – годишен гражданин на Босна и Херцеговина.

При осъществено взаимодействие с Агенция „Митници”, композицията е била подадена за проверка при влизането й на митническия пункт. При извършената проверка, в кабината на влекача, на горното легло, в черен сак, антимафиотите са открили и иззетили 12 пакети, обвити с бяло хартиено тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин.

Всичките 12 броя пакети с кокаин са с общо бруто тегло 12.630 кг. Шофьорът на товарната композиция е задържан.

Още по темата

ГДБОП спря нелегална услуга с над 19 000 телевизионни канала и близо 100 000 заглавия

ГДБОП спря нелегална услуга с над 19 000 телевизионни канала и близо 100 000 заглавия

ГДБОП разследва вълната от бомбени заплахи: Следите водят към държава от ЕС

ГДБОП разследва вълната от бомбени заплахи: Следите водят към държава от ЕС

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

ГДБОП удари група в Пловдив: Иззеха 150 000 евро и 10 кг злато

ГДБОП удари група в Пловдив: Иззеха 150 000 евро и 10 кг злато

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа