ГДБОП задържа 12 кг кокаин на границата с Турция

Служители на ГДБОП задържаха 12 кг кокаин на границата с Република Турция. Наркотичното вещество е открито в сак в кабината на камион при опит да премине ГКПП “Капитан Андреево”, от Република България в Република Турция.

Товарната композиция е управлявана от 58 – годишен гражданин на Босна и Херцеговина.

При осъществено взаимодействие с Агенция „Митници”, композицията е била подадена за проверка при влизането й на митническия пункт. При извършената проверка, в кабината на влекача, на горното легло, в черен сак, антимафиотите са открили и иззетили 12 пакети, обвити с бяло хартиено тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин.

Всичките 12 броя пакети с кокаин са с общо бруто тегло 12.630 кг. Шофьорът на товарната композиция е задържан.