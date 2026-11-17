Над 12 000 артикула с обозначения на известни марки са задържани при проверки на митнически служители и гранични полицаи на ГКПП „Капитан Андреево“. По-голямата част от стоките са парфюми, а причината за задържането им са съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

При проверка на 13 ноември около 22:45 ч. на пункта пристигнал лекотоварен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът, молдовски гражданин, обяснил, че превозва парфюми и текстилни изделия от Турция за Молдова. При контролните действия митническите служители открили 5015 парфюма и тоалетни води, както и 828 текстилни изделия - мъжко бельо, с лога на известни марки.

Няколко дни по-рано при проверка на лек автомобил с българска регистрация били открити още 5701 парфюма, 273 дрехи и 360 чанти с обозначения на световноизвестни марки. Българският шофьор заявил, че е закупил стоките от Турция.

Всички артикули са задържани съгласно Европейски регламент 608/2013 за защита на интелектуалната собственост. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината митническите служители на МП „Капитан Андреево“ са задържали над 700 000 търговски артикула заради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.