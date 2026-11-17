Републиканците в Сената на САЩ представиха в понеделник проектозакон за бюджетните кредити за отбрана в размер на близо 1,1 трилиона долара за фискалната 2027 година.

Документът предвижда мащабни инвестиции във военния капацитет на страната, производството на оръжия, корабостроенето и модерните отбранителни технологии на фона на нарастващите глобални предизвикателства пред сигурността.

Законопроектът включва десетки милиарди долари за програми, които първоначално бяха част от искането на Пентагона за 350 млрд. долара. Паралелно с него Комисията по бюджетните кредити в Сената публикува текстовете на още пет законопроекта за разходите през 2027 г., обхващащи външните операции, финансовите услуги, труда и образованието, както и транспорта и жилищното строителство.

Председателят на сенатската подкомисия по отбрана Мич Макконъл написа в социалната мрежа Екс (X), че „характерът на войната се променя“ и че възпирането на обединените противници изисква постоянни годишни ангажименти, а не еднократни финансови инжекции. „Този законопроект е пътна карта за устойчиво и отговорно осигуряване на дългосрочни инвестиции в националната отбрана“, подчерта той.

Израел е начело в списъка за чуждестранна военна помощ

Заедно с бюджета за отбрана републиканците представиха и законопроект за Държавния департамент и външните операции, който осигурява 50,11 милиарда долара основно финансиране. Предложението залага значителна помощ в областта на сигурността за съюзниците на САЩ, особено в Близкия изток и Индо-Тихоокеанския регион.

Най-голям дял от чуждестранното военно финансиране получава Израел – 3,3 милиарда долара, следван от Тайван с 300 милиона долара и Филипините със 100 милиона долара. В документа са заложени още 1,8 млрд. долара в подкрепа на Индо-Тихоокеанската стратегия на САЩ и 400 млн. долара за Фонда за противодействие на влиянието на Китайската народна република.

Средства за Украйна и фондове срещу влиянието на Русия и Иран

За Украйна законопроектът предвижда 129 милиона долара помощ за сигурност, както и допълнителни 30 млн. долара в подкрепа на усилията за връщане на отвлечените украински деца. В текста са включени също 300 милиона долара за Фонда за противодействие на руското влияние. Отделно са заделени 45 милиона долара за нов Фонд за противодействие на иранското влияние, насочен срещу прокси групировките на Техеран по света, както и 55 милиона долара за насърчаване на демокрацията и реформите в Иран.

Проектът запазва и сериозни суми за международни хуманитарни програми – 5 милиарда долара са отделени за хуманитарна помощ, реакция при бедствия и подкрепа за бежанци, 1 млрд. долара за Американската корпорация за финансиране на международното развитие, 667 млн. долара за образователен и културен обмен и 431 млн. долара за Корпуса на мира.

Повишена сигурност за американските посолства и забрани за финансиране

За дейността на Държавния департамент се предвиждат 10,7 млрд. долара, а общо 6,5 милиарда долара са насочени към укрепване на сигурността на посолствата и защита на американските дипломати в чужбина. Средствата ще финансират и системи за защита от дронове в дипломатическите мисии, както и подобрения в сигурността в отговор на операция „Епична ярост“ (Epic Fury).

Законопроектът изрично забранява отпускането на средства за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA), Международния съд на ООН и Международния наказателен съд.