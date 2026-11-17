Селекционерът на Португалия Жорже Жезус коментира думите на майката на Кристиано Роналдо Долорес Авейро, по време на официалната си пресконференция преди днешния мач с Уелс.

По-рано тя изрази задоволство от тежкото поражение на „мореплавателите“ от Дания с 1:4, като обвини ръководството на тима, че синът ѝ е бил подведен и не е получил заслуженото уважение.

„Сега и на майката на Кристиано Роналдо ли трябва да отговарям? Майката на Кристиано Роналдо е дама, която много уважавам, какво да каже? Майката си е майка, няма какво да се направи, разбирам изказванията ѝ“, заяви Жезус пред медиите.

Специалистът подчерта огромния принос на суперзвездата за страната, но бе категоричен, че никога не е подвеждал нападателя – нито в националния отбор, нито по време на съвместната им работа в Саудитска Арабия.

„Кристиано е легенда на португалския футбол. Националният отбор на Португалия и португалският футбол никога няма да могат да го забравят. Ситуацията е реалност. Всички я знаем и сме подготвени за нея. Като приятел на Кристиано Роналдо, работих с него в продължение на една година и го опознах лично. Когато отидох в Ал-Насър, му казах: „Отивам там и ще ти помогна да станете шампиони. Аз НЕ съм го измамил", добави селекционерът.

Жезус уточни, че не се притеснява от напрежението около темата и винаги е готов да отговаря на въпроси за петкратния носител на „Златната топка“.

„Не знам кога ще приключи това. Никога не се страхувам от нищо; вече ме познавате добре. Ако се срещнем отново тук догодина, за да говорим за футбол, и ми зададете въпроси за Кристиано, ще ви отговоря", каза още опитният треньор.