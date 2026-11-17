Селекционерът на Португалия: Сега и на майката на Кристиано Роналдо ли трябва да отговарям?
"ационалният отбор на Португалия и португалският футбол никога няма го забравят", каза Жорже Жезус
Селекционерът на Португалия Жорже Жезус коментира думите на майката на Кристиано Роналдо Долорес Авейро, по време на официалната си пресконференция преди днешния мач с Уелс.
По-рано тя изрази задоволство от тежкото поражение на „мореплавателите“ от Дания с 1:4, като обвини ръководството на тима, че синът ѝ е бил подведен и не е получил заслуженото уважение.
„Сега и на майката на Кристиано Роналдо ли трябва да отговарям? Майката на Кристиано Роналдо е дама, която много уважавам, какво да каже? Майката си е майка, няма какво да се направи, разбирам изказванията ѝ“, заяви Жезус пред медиите.
Специалистът подчерта огромния принос на суперзвездата за страната, но бе категоричен, че никога не е подвеждал нападателя – нито в националния отбор, нито по време на съвместната им работа в Саудитска Арабия.
„Кристиано е легенда на португалския футбол. Националният отбор на Португалия и португалският футбол никога няма да могат да го забравят. Ситуацията е реалност. Всички я знаем и сме подготвени за нея. Като приятел на Кристиано Роналдо, работих с него в продължение на една година и го опознах лично. Когато отидох в Ал-Насър, му казах: „Отивам там и ще ти помогна да станете шампиони. Аз НЕ съм го измамил", добави селекционерът.
Жезус уточни, че не се притеснява от напрежението около темата и винаги е готов да отговаря на въпроси за петкратния носител на „Златната топка“.
„Не знам кога ще приключи това. Никога не се страхувам от нищо; вече ме познавате добре. Ако се срещнем отново тук догодина, за да говорим за футбол, и ми зададете въпроси за Кристиано, ще ви отговоря", каза още опитният треньор.