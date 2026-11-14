Португалия взе важно решение в чест на Кристиано Роналдо

Националният отбор по футбол на Португалия променя начина, по който ще изписва №7, за да почете отказалия се от участие за своята страна Кристиано Роналдо.

„Време е за дебют на една нова седмица. Защото една от тях ще остане вечна“, написаха от португалския национален отбор в социалните мрежи в събота. Публикацията включваше емоджи на коза (goat) – препратка към съкращението GOAT („Най-великият за всички времена“).

В публикацията бе включено и видео, показващо хоризонтална черта, пресичаща цифрата 7 (както тя често се изписва в Европа). Това подсказва, че наследниците на Роналдо ще носят този знак – своеобразен товар или отговорност – всеки път, когато обличат екипа с този номер.

Кристиано Роналдо обяви решението си да се откаже от националния отбор на 5 ноември.