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Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия

Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия
БТА

Българинът отстъпи на Павел Лагутин в четвъртфиналите

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка във Вале до Лобо (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмият поставен Иванов отстъпи при доиграването на двубоя срещу третия в схемата Павел Лагутин (Русия) с 1:6, 6:2, 6:7(9).

18-годишният варненец загуби първия сет с 1:6, след като изостана с 0:4 в началото, но във втората част поведе с 3:1 и впоследствие стигна до успешното 6:2 след серия от 3:0 в края.

В решителния трети сет Иван Иванов допусна пробив и Лагутин дръпна с 2:4, но българинът върна пробива и изравни за 4:4. В тайбрека Иванов пропусна мачбол при 6:5 в своя полза, отрази три мачбола за руснака, но 390-ият в световната ранглиста Лагутин се възползва от четвъртата си възможност и спечели срещата.

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