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Стефан Тафров: България на практика не подкрепя декларацията от Дъблин

Стефан Тафров: България на практика не подкрепя декларацията от Дъблин
БТА

Бившият заместник външен министър настоя правителството да публикува резервите на Румен Радев и изрази съмнения за резултата от евентуална среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин

България на практика не подкрепя декларацията от Дъблин за европейската сигурност заради резервите на премиера Румен Радев към нейния преамбюл. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Стефан Тафров пред NOVA NEWS.

Според дипломата правителството трябва да публикува пълния текст на възраженията, за да стане ясно с кои конкретни формулировки не е съгласна българската страна.

"Много е важно правителството да публикува пълния текст на възраженията на българския министър-председател срещу преамбюла. Той твърди, че те са приложени, че са протоколирани", посочи Тафров.

По думите му преамбюлът съдържа основните принципи на декларацията, включително осъждането на руската агресия срещу Украйна, хибридните действия на Москва и позоваването на международното право.

Тафров подчерта, че резервите към преамбюла поставят под въпрос подкрепата на България за целия документ.

"На практика не. И съвсем неслучайно световните агенции съобщиха, че България не подкрепя декларацията, по много проста причина. Преамбюлът в един текст, в една политическа декларация като този, е мястото, където са заложени основните принципи и подходът, около който се обединяват страните", обясни дипломатът.

Той отбеляза, че на сайта на френското президентство, което е инициатор на документа, не се споменават българските резерви. Според него декларацията е дипломатически успех за Еманюел Макрон, тъй като около нея са се обединили 39 държави.

Бившият заместник външен министър коментира и възможната среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, като изрази съмнение, че тя ще доведе до съществен пробив в международните отношения.

"Това няма да бъде нова Ялта, както се твърди. И изобщо в Ялта се срещнаха бъдещи победители. Тук няма победители", заяви Тафров.

Според него Тръмп е политически отслабен, а Русия не успява да постигне целите си във войната срещу Украйна. Той смята, че от тримата лидери най-стабилна позиция има китайският президент Си Дзинпин.

Тафров допусна, че ядреното разоръжаване може да бъде сред темите на разговорите, но посочи, че Китай няма особен интерес от ограничаване на ядрените арсенали, тъй като продължава да развива собствения си потенциал.

По думите му евентуалната среща най-вероятно ще има предимно символично значение и няма да доведе до съществена промяна в международната обстановка.

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