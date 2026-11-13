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Диана Дамянова: Управлението се държи като 3-годишно дете, което бърка в тока

Диана Дамянова: Управлението се държи като 3-годишно дете, което бърка в тока
БТА

Социологът Андрей Райчев защити тезата, че държавата е принудена да търси икономии, тъй като финансовото състояние изисква сериозно ограничаване на разходите

Остри критики към управляващите отправи политическият анализатор Диана Дамянова пред БТВ, коментирайки подготвяните промени, свързани с личните асистенти на хората с увреждания. По думите ѝ държавата търси икономии за сметка на най-уязвимите. 

„Това правителство се държи като 3-годишно дете, на което му обясняваш, че не трябва да пипа ток. То минава зад дивана и бърка пак, защото така се учи“.

Дамянова даде пример с майките на деца с увреждания, които полагат грижи денонощно и практически нямат възможност да работят друга работа. Според нея предлаганите промени могат да ги поставят в още по-несигурно положение, включително по отношение на трудовите и осигурителните им права.  Дамянова атакува и начина, по който управляващите комуникират действията си.  

„В цялата си комуникационна политика прави едно – глупост, която оцелява“.

Социологът Андрей Райчев защити тезата, че държавата е принудена да търси икономии, тъй като финансовото състояние изисква сериозно ограничаване на разходите.  Според него в следващите години трябва да бъдат спестени милиарди, а това неизбежно ще доведе до „тъжни истории“.  

На противоположна позиция застана Татяна Буруджиева. Тя заяви, че управляващите отдавна говорят за реформи, но реалните промени липсват.  Буруджиева призова да се търсят икономии и в други сфери – включително в държавните предприятия, бордовете и институциите, където се разходват значителни публични средства.  

„Хората не са идиоти“, заяви тя и подчерта, че властта трябва открито да обясни на обществото какви са проблемите и защо се налагат определени мерки.  

Дамянова също настоя за по-голяма отговорност от управляващите и завърши с остра оценка:  „Тези хора смятат, че лъжата е комуникация".

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