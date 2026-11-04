Таня Скринска пред ТАРАЛЕЖ: Обедняването може да изкара отново българите на протест

"Ниската избирателна активност и на двата тура на президентските избори е най-важният политически сигнал, който българските граждани изпратиха към партиите и политическите лидери".

Това коментира предприемачът Таня Скринска пред ТАРАЛЕЖ. По думите ѝ резултатите показват, че обществото все по-малко вярва на политическите формации и техните представители, а кредитът на доверие към тях постепенно се изчерпва.

„Това е сигнал, който трябва да бъде отчетен, защото през годините виждаме как избирателната активност намалява все повече“.

Според нея безспорният победител на президентските избори е Илияна Йотова, тъй като именно тя спечели вота. В по-широк политически план обаче всички формации трябва да отчетат загубата на доверие сред гражданите.

Таня Скринска смята, че победата на Илияна Йотова е до голяма степен неин личен успех. Според нея, въпреки опитите кандидатите да бъдат представени като независими от партийните централи, политическите им обвързаности са очевидни.

„Няма как да отречем, че госпожа Йотова е кадър на Българската социалистическа партия през целия си професионален път, включително и като вицепрезидент на България. Тя е номинация на БСП и е партиен кандидат“.

Скринска припомни и деветгодишната съвместна работа на Йотова с Румен Радев, която според нея неизбежно я свързва и с политическата среда на „Прогресивна България“. По думите ѝ обаче Йотова е направила опит да се еманципира и вероятно ще продължи да заявява самостоятелност в действията си като държавен глава.

Таня Скринска смята, че по-ранното участие на Йотова в публичен дебат е можело да увеличи още повече разликата между двамата кандидати. Според нея дебатът с Андрей Гюров е бил необходим и е повлиял положително на кампанията на Йотова. Предприемачът обаче посочи и липсата на достатъчно силна конкуренция като един от факторите за крайния резултат.

„Илияна Йотова беше по-близо до начина на мислене на традиционния български избирател. Смятам, че това ѝ помогна да спечели“.

Скринска обърна внимание и на активното присъствие на младите хора в социалните мрежи по време на кампанията. Според нея този начин на комуникация става все по-важен за политиците, но от съществено значение остават и посланията, които отправят. Тя подчерта, че до първия тур „Прогресивна България“ не е участвала достатъчно активно в кампанията на Йотова и затова успехът ѝ трябва да се разглежда преди всичко като резултат от собствените ѝ усилия.

По отношение на коментарите за загуба на около 900 хиляди гласа на "Прогресивна България" Скринска посочи, че подобен отлив трябва да се разглежда в контекста на политическата мобилизация при появата на нов лидер или нова политическа конфигурация. Според нея успехът на „Прогресивна България“ на парламентарните избори не се дължи единствено на твърдите привърженици на Румен Радев.

"Тогава не гласуваха само хора, които припознават Румен Радев като свой лидер. Гласуваха и много граждани, разочаровани от предишното управление, както и хора, които дадоха анти-вот срещу определени системни партии“.

По думите ѝ този фактор често се пропуска в анализите на изборните резултати. Скринска посочи и поведението на ГЕРБ по време на кампанията като обстоятелство, което е могло да повлияе на резултата. Според нея партията не е мобилизирала достатъчно активно своите избиратели, а Бойко Борисов не е отправил ясен призив за подкрепа до последния ден преди балотажа. Тя коментира и противоречивите сигнали на Борисов относно подкрепата за двамата кандидати.

„Голям процент от твърдите привърженици на ГЕРБ са категорично настроени срещу ПП-ДБ и всеки техен кандидат. Така че това беше нож с две остриета“.

Според нея част от привържениците на партията трудно могат да приемат и факта, че лидерът ѝ Бойко Борисов беше арестуван, което също влияе върху отношението им към политическите процеси.

Предприемачът обърна внимание и на броя на гласувалите с „Не подкрепям никого“. По думите ѝ на първия тур те са били около 71–72 хиляди, а на втория – приблизително 100 хиляди души.

„Това са хора, които нямат проблем да отидат до урните, но не припознават нито един от двамата кандидати“.

Според Скринска липсата на ясни послания по време на кампанията също е допринесла за подобен вот.

Икономическата ситуация и поскъпването на живота са сред факторите, които според Таня Скринска влияят върху обществените нагласи и желанието на хората да участват в изборите.

„Хората имат огромен проблем с цените. Българското общество обеднява сериозно през последните шест-седем месеца. Цените са почти двойни“.

Скринска посочи увеличението на цената на газа с над 30% като допълнителен проблем пред домакинствата и бизнеса. По думите ѝ съобщението за поскъпването непосредствено след изборите е засилило усещането за несигурност. Тя определи като проблем и забавянето на бюджета, както и постоянните очаквания той да бъде внесен след президентския вот.

„За работещите хора и за бизнеса в България това е сериозен проблем, защото става все по-трудно“.

По думите ѝ последните ѝ лични разчети показват сериозно увеличение на разходите. Според нея много стоки и услуги, които преди няколко месеца са имали определена цена, сега струват двойно. Скринска изрази очакване предстоящият бюджет да покаже дали правителството има намерение да предприеме реални реформи, или отново ще се ограничи до запълване на натрупани през годините дефицити.

„Много е важно какъв ще бъде той – дали действително ще съдържа реформи, или отново ще бъде пореден бюджет, в който се запълват различни празнини и дефицити, натрупвани с години“.

Според нея продължаването на досегашния модел може да доведе до увеличение на данъците, което ще засегне както бизнеса, така и гражданите.

Таня Скринска очерта две основни направления, по които според нея ще бъдат изпитанията пред Илияна Йотова като президент – вътрешнополитическата ситуация и международната обстановка. Във вътрешен план основните проблеми са бюджетът, цените и икономическата несигурност. На международно ниво тя посочи напрежението в Черно море, ситуацията в Близкия изток и отношенията между САЩ и Иран.

„Вече има дронове над Черно море и всеки ден сме свидетели на сериозни заплахи. Това няма как да бъде подценявано, защото се отразява както на икономиката, така и на сигурността ни“.

Тя обърна внимание и на миграционните процеси, както и на напрежението в някои европейски държави. Според нея не може да се изключи възможността нови миграционни вълни да окажат влияние и върху България. По думите ѝ в подобна ситуация президентската институция трябва да вдъхва сигурност на населението.

Предприемачът не изключва възможността икономическите проблеми да доведат до нови граждански протести. Според нея концентрацията на политическа власт около „Прогресивна България“ създава определено спокойствие за управляващите, но не премахва риска от обществено недоволство.

„Протести може да има. Обедняването на населението вече се превръща в сериозна тенденция. Много хора губят работата си“.

Тя посочи, че затварянето на компании и намаляването на производството в Европа неизбежно се отразяват и на българския бизнес, покупателната способност и икономиката. По думите ѝ зимните месеци няма да бъдат леки, а януари ще бъде важен период за развитието на политическата и икономическата ситуация в страната.

Скринска изрази притеснение, че в предстоящия бюджет може да не бъдат заложени достатъчно сериозни реформи. Според нея правителството трябва да направи цялостен анализ на държавната администрация и да прецени кои структури са излишни, къде има дублиране на функции и кои бордове могат да бъдат преструктурирани.

„Има раздути щатове в министерства, агенции и различни структури. Ако не се направи подобен анализ, това може да се окаже пагубно, защото там има и скрити дефицити, чието отстраняване би имало благоприятен ефект върху бюджета“.

Друг сериозен проблем според предприемача е сивият сектор, който по нейните думи достига 35%. Скринска смята, че държавата трябва да обърне специално внимание на този проблем, защото в противен случай тежестта от евентуално увеличение на данъците отново ще падне върху коректните данъкоплатци и бизнеса, който спазва правилата.

„Хората и бизнесите, които редовно и коректно плащат данъците си, остават с усещането, че едни могат да правят каквото си поискат, а други винаги плащат сметката“.

Според Таня Скринска един от проблемите пред политическата система е липсата на активна и стабилна опозиция. По думите ѝ към момента ГЕРБ не се позиционира достатъчно ясно като опозиционна сила, докато представители на ПП-ДБ са по-активни в публичните си позиции и коментарите за бюджета

„Големият проблем за една демокрация е липсата на сериозна и стабилна опозиция“.

Скринска е на мнение, че опозицията трябва да бъде коректив на управлението и да поставя въпроси, които да провокират правителството да търси по-добри решения.Тя определи позицията на ГЕРБ и ДПС като по-скоро неутрална и допусна, че това може да е тактически ход след изборната загуба.

Предприемачът обърна внимание и на предстоящите местни избори, като според нея поведението на централните партийни ръководства ще има значение за настроенията в местните структури. По думите ѝ вече има хора, традиционно свързани с ГЕРБ в различни общини и администрации, които са подкрепили Илияна Йотова и са се пренасочили към „Прогресивна България“

„Смятам, че ГЕРБ допуска грешка, като не заема по-активна позиция“.

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