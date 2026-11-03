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Проф. Атанас Семов обяви тригодишна национална кампания за годишнини от българската история

Проф. Атанас Семов обяви тригодишна национална кампания за годишнини от българската история
Снимка: БТА

Инициативата ще обедини честванията на 190 години от рождението на Васил Левски, 150 години от Освобождението и 150 години от Търновската конституция през 2027, 2028 и 2029 г.

Тригодишна общонационална кампания за отбелязване на три значими годишнини от българската история през 2027, 2028 и 2029 г. обяви във Велико Търново член-кореспондентът на Българската академия на науките (БАН) проф. д.н. Атанас Семов. Инициативата предвижда съвместно отбелязване на 190 години от рождението на Васил Левски, 150 години от Освобождението на България и 150 години от приемането на Търновската конституция.

Кампанията беше представена по време на среща с проф. Семов в музея "Възраждане и Учредително събрание". В рамките на събитието той представи свои книги и филма "Неразказано в историята. Девет глътки свобода", посветени на българските будители, историческите личности, националната идентичност и правото.

По думите на проф. Семов общонационалната инициатива трябва да обедини отбелязването на трите годишнини, както и на други значими дати от историята на страната. Той посочи, че целта не е единствено да бъде отдадена почит на предците, участвали в изграждането на българската държава, а и да бъде показано разбирането за значението на тяхното дело.

Според проф. Семов кампанията трябва да продължи усилията за въздигане на българската историческа памет и да подчертае значението на създаването на свободна държава, изградена върху принципите на равенството и демокрацията.

Конституционният съдия припомни, че Търновската конституция отразява голяма част от идеите на Васил Левски за държава, в която хората живеят като братя и българите могат да докажат равенството си с останалите европейски народи.

Преди обявяването на националната кампания заместник-директорът на Регионалната библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново д-р Иван Александров призова проф. Семов да привлече академичната общност и към отбелязването на 200 години от рождението на Петко Р. Славейков през 2027 г. Той поиска и съдействие Велико Търново да бъде определен за център на националните чествания.

Д-р Александров съобщи, че инициативата е на инициативен комитет, в който участват Регионалната библиотека и Регионалният исторически музей във Велико Търново, общините Велико Търново и Трявна, както и община Харманли.

По време на срещата проф. Семов представи книгата си "150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват", посветена на участниците в събитията от 1876 г. Той разказа накратко и за тритомното издание "Конституцията и Европейският съюз", което разглежда европейското право и практиката на Конституционния съд.

Присъстващите имаха възможност да гледат и филма "Неразказано в историята. Девет глътки свобода", посветен на Новоселското въстание.

Срещата във Велико Търново беше посветена на връзката между българската история и европейските ценности, както и на значението на историческата памет за съхраняването на националната идентичност.

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