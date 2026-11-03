Полицейска акция в Германия: Разбиха лявоекстремистка група

Германските правоохранителни органи проведоха операция срещу лявоекстремистки структури, извършвайки претърсвания на имоти в няколко федерални провинции в северната и източната част на страната. Новината беше съобщена от ДПА, която цитира официална информация от прокуратурата в Дрезден и Провинциалната криминална служба на Саксония.

В центъра на разследването е радикална лява фракция, известна под името „Колектив Цвикау“ (Kollektiv Zwickau). Според събраните до момента данни, ядрото на организацията е създадено през 2022 г. в едноименния източен град и се състои от 12 души на възраст между 18 и 36 години.

Следователите твърдят, че в продължение на години групата систематично е подготвяла криминални акции – включително физически нападения и вандализъм – насочени срещу представители и обекти на крайната десница в Саксония и други части на Германия.

По време на акцията са приведени в действие предварително издадени заповеди за арест, в резултат на което четирима от заподозрените са отведени в ареста. Докладите сочат и за пето задържано лице, което е проявило агресия и е атакувало полицай при влизането в едно от жилищата. Всички петима предстои да се изправят пред съдия-следовател, който да определи мерките им за неотклонение.

Основният фокус на претърсванията е бил откриването и изземването на дигитални носители, смартфони и други веществени доказателства, които да подкрепят обвиненията. Разплитането на случая е поверено на съвместните усилия на прокуратурата в Дрезден и специализирания Полицейски център за борба с тероризма и екстремизма към криминалната служба в Саксония.