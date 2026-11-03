Новини
Търси
Подкаст
Свят

Полицейска акция в Германия: Разбиха лявоекстремистка група

Полицейска акция в Германия: Разбиха лявоекстремистка група
АП/БТА

Следователите твърдят, че в продължение на години групата систематично е подготвяла криминални акции – включително физически нападения и вандализъм

Германските правоохранителни органи проведоха операция срещу лявоекстремистки структури, извършвайки претърсвания на имоти в няколко федерални провинции в северната и източната част на страната. Новината беше съобщена от ДПА, която цитира официална информация от прокуратурата в Дрезден и Провинциалната криминална служба на Саксония.

В центъра на разследването е радикална лява фракция, известна под името „Колектив Цвикау“ (Kollektiv Zwickau). Според събраните до момента данни, ядрото на организацията е създадено през 2022 г. в едноименния източен град и се състои от 12 души на възраст между 18 и 36 години.

Следователите твърдят, че в продължение на години групата систематично е подготвяла криминални акции – включително физически нападения и вандализъм – насочени срещу представители и обекти на крайната десница в Саксония и други части на Германия.

По време на акцията са приведени в действие предварително издадени заповеди за арест, в резултат на което четирима от заподозрените са отведени в ареста. Докладите сочат и за пето задържано лице, което е проявило агресия и е атакувало полицай при влизането в едно от жилищата. Всички петима предстои да се изправят пред съдия-следовател, който да определи мерките им за неотклонение.

Основният фокус на претърсванията е бил откриването и изземването на дигитални носители, смартфони и други веществени доказателства, които да подкрепят обвиненията. Разплитането на случая е поверено на съвместните усилия на прокуратурата в Дрезден и специализирания Полицейски център за борба с тероризма и екстремизма към криминалната служба в Саксония.

Още по темата

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Германия и Великобритания ще разработват съвместно военни технологии с изкуствен интелект

Германия и Великобритания ще разработват съвместно военни технологии с изкуствен интелект

Ангела Меркел се завръща в политиката за избора на нов президент на Германия

Ангела Меркел се завръща в политиката за избора на нов президент на Германия

Сблъсъци и водни оръдия в Германия: Младежи протестираха срещу задължителната казарма

Сблъсъци и водни оръдия в Германия: Младежи протестираха срещу задължителната казарма

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

Америка гласува: Ще се спусне ли сянката на Капитолия върху Белия дом?

Америка гласува: Ще се спусне ли сянката на Капитолия върху Белия дом?

Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

Петима загинали след израелски удари в Газа

Петима загинали след израелски удари в Газа

Най-важното от света на 03.11.2026-та г.

Най-важното от света на 03.11.2026-та г.

Водещи

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

  • Преди 2 часа
До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция

До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция

  • Преди 2 часа
Америка гласува: Ще се спусне ли сянката на Капитолия върху Белия дом?

Америка гласува: Ще се спусне ли сянката на Капитолия върху Белия дом?

  • Преди 2 часа
Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

  • Преди 2 часа
Атанас Семов: Паметта е опора на националната идентичност, а тя е смисълът на съществуването на държавата

Атанас Семов: Паметта е опора на националната идентичност, а тя е смисълът на съществуването на държавата

Йотова: Българските фирми и компании са част от тези, които развиват Европа и света

Йотова: Българските фирми и компании са част от тези, които развиват Европа и света

Петима загинали след израелски удари в Газа

Петима загинали след израелски удари в Газа

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 03.11.2026-та г.

Най-важното от света на 03.11.2026-та г.

  • Преди 3 часа
Стилиян Петров е на „Камп Ноу“ за сблъсъка между Барселона и Астън Вила

Стилиян Петров е на „Камп Ноу“ за сблъсъка между Барселона и Астън Вила

  • Преди 3 часа
Дружба остава без парно до 30 ноември

Дружба остава без парно до 30 ноември

Проф. Атанас Семов обяви тригодишна национална кампания за годишнини от българската история

Проф. Атанас Семов обяви тригодишна национална кампания за годишнини от българската история

  • Преди 3 часа
Полицейска акция в Германия: Разбиха лявоекстремистка група

Полицейска акция в Германия: Разбиха лявоекстремистка група

  • Преди 3 часа
Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

  • Преди 3 часа