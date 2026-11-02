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Ангела Меркел се завръща в политиката за избора на нов президент на Германия

Ангела Меркел се завръща в политиката за избора на нов президент на Германия
АП/БТА

Бившият германски канцлер е предложена за участие във Федералното събрание, което ще избере наследника на Франк-Валтер Щайнмайер на 30 януари 2027 г. Меркел настоява за първата жена президент в историята на страната

Бившият германски канцлер Ангела Меркел ще участва в избора на следващия президент на Германия като представител на Християндемократическия съюз (ХДС) от провинция Шлезвиг-Холщайн. Това съобщава германската информационна агенция ДПА.

Меркел няма да бъде кандидат за президент, а е предложена за член на Федералното събрание, което избира държавния глава. Очаква се парламентът на Шлезвиг-Холщайн да одобри представителите на провинцията през следващата седмица.

Председателят на парламентарната група на ХДС в провинцията Тобиас Кох обясни, че решението е свързано с отсъствието на партията от парламента на Мекленбург-Предна Померания, откъдето Меркел е била изпратена за предишния президентски избор през 2022 г.

Изборът на нов германски президент ще се състои на 30 януари 2027 година. Тогава ще бъде определен наследникът на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер, който приключва втория си мандат.

Президентът на Германия се избира от специално Федерално събрание, съставено от депутатите в Бундестага и равен брой представители, определени от парламентите на 16-те федерални провинции. Държавният глава изпълнява предимно представителни функции.

Коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц, съставено от консерваторите и социалдемократите, все още не е постигнало съгласие за общ кандидат.

Самата Меркел наскоро призова следващият президент на Германия да бъде жена.

"В 77-годишната история на Федерална република Германия никога не е имало жена начело на държавата", заяви тя в интервю за MagentaTV.

Бившият канцлер постави въпроса дали вече не е дошло времето жена да заеме най-високия държавен пост в страната.

Сред останалите предложени представители на ХДС във Федералното събрание са министър-председателят на Шлезвиг-Холщайн Даниел Гюнтер, федералният министър на образованието Карин Прийн и бившият хандбалист Патрик Винчек.

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