Почти половината германци смятат, че Меркел би се справила по-добре от Мерц

Почти половината германци смятат, че бившият канцлер Ангела Меркел би се справил по-добре с актуалните проблеми на страната в сравнение с настоящия канцлер Фридрих Мерц.

Това показва проучване на агенция „ЮГав“, изготвено по поръчка на ДПА.

Според анкетата 48% от участниците са на мнение, че Меркел би се справила по-добре от Мерц. Други 29% смятат, че двамата политици от Християндемократическия съюз (ХДС) биха се представили еднакво.

Само 8% от анкетираните са посочили, че Меркел би постигнала по-лоши резултати от Мерц. 15% не са дали отговор или не могат да преценят.

ДПА отбелязва, че обществената подкрепа за Мерц остава ниска, докато оглавяваното от него коалиционно правителство среща разногласия по редица въпроси. Сред тях са реформите в дългосрочните грижи, пенсионната система и данъчното облагане.

Меркел беше канцлер на Германия от 2005 до 2021 г. През по-голямата част от нейното управление ХДС беше в коалиция със социалдемократите, които в момента отново са част от управляващото мнозинство на Мерц.

Проучването на „ЮГав“ е проведено в петък сред 2072 пълнолетни германски граждани.