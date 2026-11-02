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Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика
БТА

Той подчерта, че изборът на гражданите трябва да се уважава независимо от политическите различия

Кметът на София Васил Терзиев поздрави Илияна Йотова за победата на президентските избори и изрази очакване заявеното от нея желание за взаимодействие между институциите да намери реално приложение.

В публикация във Фейсбук столичният кмет подчерта, че сътрудничеството между държавните и местните власти е необходимо за реализирането на важните за София проекти.

"Г-жа Йотова неведнъж е заявявала, че институциите трябва да действат в синхрон в полза на гражданите и аз очаквам това разбиране да се отстоява и на практика, включително когато става дума за важните за София и софиянци проекти", написа Терзиев.

Той заяви, че Столичната община ще продължи да търси диалог и сътрудничество с всички институции, готови да работят в интерес на гражданите.

"В истинските демокрации изборът на гражданите се уважава", посочи кметът и благодари на всички, които са упражнили правото си на глас.

Терзиев отбеляза, че разбира разочарованието на част от избирателите от резултатите, но подчерта, че гражданската активност не трябва да приключва с изборния ден.

Според него България има нужда от хора, които вярват в демократична, правова, модерна и европейска държава и продължават да отстояват позициите си.

Кметът увери, че работата по ключовите проекти за София продължава, като сред приоритетите посочи подобряването на инфраструктурата, развитието на кварталите, осигуряването на повече места в детските градини и създаването на по-чиста и зелена градска среда.

По думите му институциите трябва да работят заедно с разбиране към своята роля и с грижа за хората, за да се развива столицата.

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентските избори с 57,566% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39,483%, показват данните на Централната избирателна комисия.

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