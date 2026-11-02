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Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

На среща с представители на Южна Корея вицепремиерът обсъди създаването на съвместни предприятия и привличането на инвестиции в ключови сектори на българската икономика

България има интерес от привличането на нови инвестиции от Република Корея, особено в производството, отбранителната индустрия, микроелектрониката и високите технологии. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща със заместник-министъра по икономическите въпроси в корейското външно министерство Джонгхан Парк.

"България е отворена към корейски инвестиции. Стремим се да привличаме производства с висока добавена стойност и искаме да насърчим възможностите за пряко производство в България", заяви Пулев.

Вицепремиерът определи Република Корея като стратегически икономически партньор, с който страната ни може да развива съвместни производства и технологични проекти.

"България работи активно за диверсифициране на икономическите си партньорства и разглежда Република Корея като стратегически партньор с голям потенциал за развитие на съвместни производства и технологични проекти", посочи той.

Сред обсъжданите възможности са задълбочаване на сътрудничеството в отбранителния сектор, микроелектрониката, иновациите и високотехнологичните производства.

"Можем да обединим усилия и да насърчим създаването на съвместни предприятия и други форми на сътрудничество с корейски партньори", подчерта Пулев.

България подготвя и нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която предстои да бъде внесена в Народното събрание. Целта е да се улесни привличането на частни инвестиции в инфраструктурата, енергетиката, транспорта и цифровизацията.

"Подготвихме изцяло нова правна рамка за подкрепа на публично-частните партньорства, която позволява привличането и мобилизирането на частен капитал, като същевременно гарантира баланса с икономическите интереси на държавата", обясни министърът.

По думите му се предвижда мащабна инвестиционна програма, основана на този модел. Създадено е и централно координационно звено към Министерския съвет, което да осигурява единна точка за контакт и подкрепа на инвеститорите.

Срещата се проведе в рамките на третата сесия на Българо-корейската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество в София.

Съпредседатели на заседанието бяха заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов и корейският заместник-министър Джонгхан Парк.

Двете страни обсъдиха разширяването на търговските отношения, технологичния трансфер, развитието на производствения капацитет и възможностите за по-широк достъп на български продукти до корейския пазар.

Заседанието на междуправителствената комисия е първото от седем години насам. Предходната среща се проведе в Сеул през 2019 година.

През 2026 г. България и Република Корея отбелязват 36 години от установяването на дипломатическите си отношения.

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