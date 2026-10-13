Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

България има възможност да ускори процесите и да издигне индустриалното си сътрудничество на следващо ниво, като е отворена за привличане на американски инвестиции. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на форум за възможностите в областта на отбраната и сигурността в Черноморския регион. Той откри събитието заедно със заместник-помощник-секретаря в Департамента по търговия на САЩ Брадли МакКини, съобщават от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Форумът е организиран от Департамента по търговия на САЩ и се състоя в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA).

„Морската сигурност е сред основните ни приоритети. Ще търсим възможности за развитие на високотехнологични решения, съчетаващи американския капацитет с българския инженерно-технически потенциал в областта на дроновете, системите за противодействие на дронове, наблюдението и киберсигурността“, посочи вицепремиерът Пулев. Той подчерта готовността за конкретни действия: „Имаме политическата воля и капацитета да постигнем конкретни резултати. Нашето предложение е разширяването на производствения капацитет и модернизирането на съществуващите мощности и инженерни кадри с висока квалификация. Това означава създаване на преки съвместни предприятия с българската държава, възможности за производство на място в България, а не само договори за изкупуване на готовата продукция“, посочи Пулев.

Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, трансфер на технологии и разширяване на партньорствата между български и американски компании във високотехнологичния и отбранителния сектор бяха сред темите на двустранната среща между Александър Пулев и Брадли МакКини, проведена преди откриването на форума.

По време на изложението вицепремиерът Пулев разговаря с представители на водещи американски компании, включително „Бойнг Дефенс, Спейс & Секюрити“ (Boeing Defense, Space & Security) и „Ел3Харис“ (L3Harris). В рамките на посещението си във Вашингтон той посети и централата на „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) - един от водещите световни производители на самолетни и ракетни системи и космически технологии.

Възможностите за включване на български компании в международни производствени вериги също бяха сред темите на разговорите, наред с разширяването на партньорството в сферата на авиационните, отбранителните и космическите технологии, автономните дронове и индустриалното сътрудничество, информират от министерството.

„Приветстваме американски компании, които желаят да изградят производство в България, да осъществят пълноценен трансфер на технологии и да създадат висококвалифицирани и добре платени работни места“, каза Пулев.

Във Вашингтон вицепремиерът Александър Пулев е на официално посещение начело на българска бизнес делегация от 20 компании, организирана от Американската търговска камара в България.

Ежегодното изложение и професионален форум на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA) - AUSA Annual Meeting & Exposition - събира над 40 000 участници, повече от 750 изложители и представители на над 100 държави. В програмата са включени демонстрации на отбранителни технологии и оборудване, професионални форуми и дискусии, посветени на модернизацията на американската армия. Предвидени са и срещи между военни ръководители, представители на институциите, отбранителни компании и международни делегации.