НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

НАСА може би е открила едно от най-силните досега доказателства за възможното съществуване на древен живот на Марс. Учените обаче рискуват никога да не получат окончателен отговор, тъй като скалната проба, която може да крие следи от древни микроорганизми, остава на Червената планета.

За това съобщава CNN в материал на журналистката Ашли Стрикланд.

Скалата, наречена Чеява Фолс, е изследвана от марсохода „Пърсивиърънс“ през юли 2024 г. в района на долината Неретва, в кратера Йезеро. Преди повече от 3 милиарда години там е имало реки, които са се вли вали в древно езеро — условия, смятани за подходящи за възникването на живот.

От скалата марсоходът е взел проба, наречена „Сапфирен каньон“. Тя е с размерите приблизително на тебеширена пръчка и е запечатана в специална тръба.

Най-голям интерес предизвикват необичайните петна по повърхността на скалата. Според учените подобни структури на Земята могат да се образуват, когато микроорганизми разграждат органична материя в седименти и почви.

„Мисля, че това е първият път, когато откриваме нещо, което се квалифицира като потенциална биосигнатура на Марс“, казва Адриан Броз, член на научния екип на мисията и изследовател в университета „Пърдю“, цитиран от CNN.

Това обаче не е доказателство, че на Марс действително е имало живот. Подобни петна могат да възникнат и чрез химични и геоложки процеси, които не включват живи организми.

Пробата може да остане на Марс с години

За да разберат как са се образували структурите, учените трябва да изследват материала с много по-прецизни инструменти, отколкото тези на борда на марсохода.

Проблемът е, че програмата на НАСА за връщане на марсиански проби на Земята, разработвана съвместно с Европейската космическа агенция, беше спряна заради огромните разходи и сложността на мисията.

Първоначалните оценки за проекта достигнаха до около 11 млрд. долара, а очакванията за доставяне на пробите се изместиха към 2040 г. Впоследствие НАСА започна да търси по-евтини и по-опростени алтернативи, но все още няма окончателно решение за извличането им.

„Никога няма да знаем със сигурност, докато не получим тези проби обратно“, казва Бриъни Хорган, професор по планетарни науки в университета „Пърдю“ и член на екипа на „Пърсивиърънс“, цитирана от CNN.

Според нея материалът може да помогне за отговора на един от най-големите въпроси в науката — дали животът е често срещан във Вселената, или Земята е изключение.

Марсоходът вече е събрал 33 проби от скали, прах и атмосферата на Марс. Част от тях са оставени в специално определено депо на повърхността на планетата, откъдето могат да бъдат взети от бъдеща мисия.

Китай може да изпревари САЩ

Докато САЩ търсят начин да върнат своите проби, Китай се подготвя за собствена мисия — „Тянвън-3“. Страната планира да изстреля апаратите през 2028 г., като целта е марсиански материал да бъде доставен на Земята около 2031 г.

Мисията предвижда използването на спускаем апарат, устройство за излитане от повърхността на Марс и орбитален кораб, който да транспортира пробите обратно. Предвижда се и сонда, способна да достигне до около 2 метра под повърхността на планетата.

Ако плановете бъдат изпълнени, Китай може да стане първата държава, върнала проби от Марс на Земята.

Междувременно американската компания „Локхийд Мартин“ е предложила алтернативна концепция за мисия, която да върне около 30 проби на марсохода до 2037 г. на цена под 3 млрд. долара. Засега обаче няма гаранция, че подобен проект ще бъде реализиран.

Отговорът може да промени представите ни за живота

Дори ако пробата от Чеява Фолс не съдържа следи от организми, анализът ѝ би могъл да разкрие важни подробности за химичните процеси на древния Марс и условията, при които животът би могъл да възникне.

Учените вече са се сблъсквали с подобна ситуация. През 90-те години марсианският метеорит ALH 84001 предизвика сензация заради структури, които първоначално бяха сметнати за възможни следи от древни микроорганизми. Последващи изследвания обаче показаха, че подобни характеристики могат да бъдат обяснени и с небиологични процеси.

Именно затова изследователите настояват марсианските проби да бъдат доставени в земни лаборатории, където да бъдат анализирани с различни независими методи.

Залогът е много по-голям от едно откритие. Ако животът е възникнал независимо и на Марс, това би означавало, че появата му може да не е уникално събитие в историята на Вселената.

Засега обаче най-обещаващата следа остава запечатана в малка тръба на милиони километри от Земята. А кога учените ще могат да я изследват отблизо, остава неизвестно.

Източник: CNN, Ашли Стрикланд.