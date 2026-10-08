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Над 680 000 пингвина изчезнаха от остров край Антарктида

Над 680 000 пингвина изчезнаха от остров край Антарктида
Pixabay

Популацията на антарктическите пингвини на остров Заводовски е намаляла с 63% за 14 години

Остров Заводовски край Антарктида вече не приютява най-голямата колония от пингвини в света, след като повече от 680 000 антарктически пингвина са изчезнали между 2011 и 2025 г. Това показва ново изследване, публикувано в научното списание "Current Biology" и цитирано от АФП.

Данните са събрани чрез снимки от дронове и сателити. Според Британската антарктическа служба броят на размножаващите се антарктически пингвини на острова е спаднал от около 1,09 милиона през 2011 г. до приблизително 402 000 през 2025 г.

"Това е изключително бърз темп на изчезване", заяви водещият автор на изследването Норман Ратклиф.

Учените смятат, че основната причина вероятно е свързана с намаляването на достъпа до крил - малки ракообразни, които са основна храна за антарктическите пингвини. Затоплянето на океанските води измества крила по на юг към по-студени райони, което затруднява достъпа на птиците до храна.

"Смятаме, че климатичните промени, действащи чрез взаимносвързаните хранителни вериги в една екосистема, вероятно са основният фактор", посочи Ратклиф.

Изследователите отхвърлят тезата, че изригването на вулкана Маунт Къри през 2016 г. е причинило срива. Данните показват, че намаляването на популацията е започнало още преди изригването и е продължило с приблизително същия темп и след него.

Докато антарктическите пингвини намаляват с около 7% годишно, популацията на златокосия пингвин на същия остров се е увеличила - от около 338 000 през 2011 г. до 433 000 през 2025 г. Учените обясняват това с по-разнообразния хранителен режим на вида.

Заради резкия спад изследователите смятат, че Международният съюз за опазване на природата трябва да преразгледа статута на антарктическия пингвин и да го класифицира като застрашен вид.

Най-голямата известна колония от пингвини в света вече е тази на пингвините Адели при нос Адер, където през 2018 г. са преброени над един милион птици.

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