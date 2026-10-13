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Василев: Нормално корабоплаване в Черно море няма да има

Василев: Нормално корабоплаване в Черно море няма да има
БТА

Василев поиска незабавна проверка на запасите от петрол и гориво на територията на страната

След двете атаки е ясно, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има. Това носи редица последици за вноса и износа на стоки - за доставките на петрол към „Нефтохим“, за износа на зърно и основни метали. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг в парламента в отговор на въпрос за новите атаки с дронове срещу два кораба в Черно море.

Според него трябва да се задействат плановете, които посочват какво става, след като Черно море бъде затворено за корабоплаване.

Василев поиска незабавна проверка на запасите от петрол и гориво на територията на страната, изискване запасите извън страната да влязат у нас, директни разговори да се види дали има отказани карга към „Лукойл“, дали фирмите продължат да са готови да доставят нефт и на какви цени, дали тези карга имат нужда от военен ескорт в териториални води, директни разговори с Гърция и Турция за възможностите за внос на готови горива, предава БТА.

Попитан дали разговорът с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова е закъснял, Асен Василев каза, че не вижда ще донесе на българската държава такъв разговор.

"Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като такава. Това че правителството на Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин", коментира Василев, визирайки атаките срещу общо четири кораба край бреговете на България.  

"В момента няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната – плячка, заради некомпетентността на управлението на „Прогресивна България“, коментира председателят на „Продължаваме промяната“.

Интересът на България в момента е и Русия, и Украйна да спрат атаките в Черно море, но това, за съжаление, трябва да приемем, че няма да се случи, а не да си зариваме главата в пясъка, смята Асен Василев.

"След като приемем, че Черно море е затворено за корабоплаване, трябва да подсигурим българския бизнес, доставките на петрол и да започнем разговорите с Гърция и Турция за алтернативни маршрути", добави той.  

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