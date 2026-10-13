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Радев призова ЕС и НАТО за общи действия след атаките в Черно море

Радев призова ЕС и НАТО за общи действия след атаките в Черно море
БТА

Премиерът разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте

Премиерът Румен Радев призова за координирани действия за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море по време на телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двамата изразиха солидарност с България след нападенията в близост до българските териториални води и оцениха високо бързата реакция на страната при спасяването на бедстващите моряци. Те заявиха и готовност за съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата около инцидентите.

В разговорите Радев постави въпроса за засилване на възможностите на България за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

България търси общи действия с Румъния и Турция

Българският премиер обяви, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за изготвяне на общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Темата ще бъде поставена и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври, уточниха от Министерския съвет.

Два кораба бяха ударени от дронове

По-рано Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу плавателни съдове в Черно море. Единият кораб е бил поразен от три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла, а другият е бил ударен на 17 морски мили източно от Крапец и е потънал.

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