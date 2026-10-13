Видео в социалните мрежи разкри опасно изпреварване край Сливен, шофьорът е глобен със 102 евро

102 евро глоба и 13 отнети контролни точки получи шофьор на лек автомобил „Мерцедес“ за опасно изпреварване на път край Сливен. Нарушението е заснето на видео, разпространено в социалните мрежи, съобщиха от полицията.

След като забелязали публикацията вчера сутринта, служители на сектор „Пътна полиция“ - Сливен започнали проверка и установили водача. Рисковата маневра е извършена при 231-вия километър на пътя и е създала предпоставка за катастрофа.

През последните месеци полицията е санкционирала още двама шофьори за опасно изпреварване след сигнали в социалните мрежи. Нарушенията са доказани със записи от видеорегистратори, предоставени на пътните полицаи в Сливен.