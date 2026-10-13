Новини
Търси
Подкаст
Свят

Видео в социалните мрежи разкри опасно изпреварване край Сливен, шофьорът е глобен със 102 евро

Видео в социалните мрежи разкри опасно изпреварване край Сливен, шофьорът е глобен със 102 евро
БТА

На водача на „Мерцедес“ са отнети и 13 контролни точки за маневра, създала предпоставка за катастрофа

102 евро глоба и 13 отнети контролни точки получи шофьор на лек автомобил „Мерцедес“ за опасно изпреварване на път край Сливен. Нарушението е заснето на видео, разпространено в социалните мрежи, съобщиха от полицията.

След като забелязали публикацията вчера сутринта, служители на сектор „Пътна полиция“ - Сливен започнали проверка и установили водача. Рисковата маневра е извършена при 231-вия километър на пътя и е създала предпоставка за катастрофа.

През последните месеци полицията е санкционирала още двама шофьори за опасно изпреварване след сигнали в социалните мрежи. Нарушенията са доказани със записи от видеорегистратори, предоставени на пътните полицаи в Сливен.

Още по темата

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Един загинал и 24 ранени при катастрофи за денонощие

Един загинал и 24 ранени при катастрофи за денонощие

Заради катастрофа затвориха пътя Велико Търново - Русе

Заради катастрофа затвориха пътя Велико Търново - Русе

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Туск: Русия не иска мир, Европа трябва да затегне санкциите

Туск: Русия не иска мир, Европа трябва да затегне санкциите

Коща: ЕС застава зад България след атаките в Черно море

Коща: ЕС застава зад България след атаките в Черно море

АП: Дронове удариха два кораба край България, единият потъна

АП: Дронове удариха два кораба край България, единият потъна

Водещи

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

  • Преди 5 минути
Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

  • Преди 16 минути
Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

  • Преди 17 минути
Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

  • Преди 25 минути
Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

  • Преди 26 минути
Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

  • Преди 30 минути
Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

  • Преди 31 минути
Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

  • Преди 43 минути
Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

  • Преди 56 минути
Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

  • Преди 56 минути