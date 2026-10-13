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Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая
Facebook/Катастрофи в София

Автомобилите преминават в двете посоки по една лента, все още няма официална информация за пострадали и загинали

Тежка катастрофа е станала тази сутрин в дефилето преди Владая. Кадри от инцидента, публикувани в социалните мрежи, показват автомобил, смачкан до неузнаваемост. Все още няма официална информация дали има пострадали или загинали.

Инцидентът затруднява движението по път I-1 София - Перник в района на Владая, където автомобилите преминават в двете посоки по една лента. От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват, че на място трафикът се регулира от „Пътна полиция“, и призовават водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост.

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