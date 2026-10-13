Новини
Търси
Подкаст
Общество

Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион
БТА

Трафикът се осъществява по обходен маршрут

Ограничено е движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на гара „Пейо Яворов“ (при км 394) поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в. „Симитли“ – път II-19 Симитли – Гоце Делчев – път III-198 Гоце Делчев – Марино поле и обратно. От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Временно ограничение на движението по път I-1 Симитли – Кресна при км 389 в района на тунел „Кривия“ беше въведено на 11 октомври. Преминаването на моторни превозни средства се осъществяваше двупосочно в една лента поради паднала скала на пътното платно.

Още по темата

Катастрофа затвори за движение Кресненското дефиле

Катастрофа затвори за движение Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Километричен трафик и тапи в Кресненското дефиле на път за Гърция и София

Километричен трафик и тапи в Кресненското дефиле на път за Гърция и София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Водещи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

  • Преди 4 минути
72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

  • Преди 5 минути
Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

  • Преди 7 минути
Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

  • Преди 13 минути
Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

  • Преди 22 минути
Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

  • Преди 23 минути
Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

  • Преди 24 минути
Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

  • Преди 32 минути
Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

  • Преди 36 минути
Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

  • Преди 40 минути
Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

  • Преди 40 минути
Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

  • Преди 41 минути