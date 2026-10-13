Къде се пътува трудно на 13 октомври: оранжев код и ограничение край Поликраище

След снощната катастрофа между два камиона по път I-5 Русе – Велико Търново последната потвърдена информация е за двупосочно движение в една лента между Самоводене и Поликраище.

Дъждът ще бъде основният риск на пътя днес. Оранжев код е обявен в части от Източна и Южна България, а жълт код – за Северна и Централна България. Без предупреждение са само областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град.

Ограничение край Поликраище

Катастрофата между два товарни автомобила е станала около 20:00 часа на 12 октомври между Самоводене и Поликраище. Първоначално главният път Велико Търново – Русе е бил затворен, а по-късно движението е възстановено двупосочно в една лента.

Единият от шофьорите е пострадал леко, а част от превозвания товар се е разпиляла върху пътя. Участъкът е бил мокър и с намалено сцепление. Към 06:37 часа на 13 октомври няма отделно официално потвърждение, че пътят е напълно освободен.

Автомагистрала „Хемус“

В тунел „Топли дол“ тръбата към София е затворена за основен ремонт. Движението се извършва двупосочно в обновената тръба към Варна, с по една лента за всяка посока. Организацията се очаква да остане до около 18 декември.

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна до 17:00 часа на 16 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, продължават дейностите по почистване на пътя и прилежащите площи. При силен дъжд временната маркировка в ремонтните зони може да бъде трудно видима.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София са ограничени аварийни ленти заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през останалите две ленти.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за облекчаване на движението към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“ между 66-и и 67-и км към София скоростта е ограничена до 70 км/ч заради компрометирани фуги на мостово съоръжение. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ на три места движението се извършва в една лента с ограничение до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката. По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента, а участъкът между 210-и и 213-и км е затворен заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-5 между Хасково и Кърджали се работи в отделни участъци. В Кърджали трафикът към Маказа е в една лента, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона. Между Черноочене и Кърджали е ограничено преминаването на камиони над 15 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. Ремонтни дейности има и по път I-7 между Силистра и Шумен.

По път I-8 при „Капитан Андреево“ остава забраната за автомобили над 12 тона заради повредено мостово съоръжение. Тежкотоварният трафик се отклонява през Пъстрогор и АМ „Марица“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

По пътя Дряново – Трявна автомобилите над 10 тона преминават по обход през Донино. По пътя Габрово – Узана движението е спряно от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в работните дни до 16 октомври.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

При интензивните валежи водачите трябва да внимават за падащи камъни, наноси и внезапно стичаща се вода в планинските участъци.

Гранични пунктове

Трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е бил интензивен на изход за товарни автомобили. На „Капитан Андреево“ през предходния ден са образувани и километрични колони от камиони към Турция.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е било нормално. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на Дунав.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Времето

На 13 октомври ще остане облачно и дъждовно. В Централна и Източна България валежите временно ще бъдат интензивни и значителни по количество, а над югозападните райони постепенно ще отслабват и ще спират.

В Източна България ще духа умерен, временно силен северен вятър. Минималните температури са между 7 и 12 градуса, а максималните – предимно между 10 и 15 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса.

В планините ще бъде облачно, ветровито и дъждовно, като по най-високите части са възможни валежи от мокър сняг. По Черноморието ще вали, а на места дъждът ще бъде значителен и придружен от силен северен вятър.

При порой водачите не трябва да навлизат в залети участъци с неясна дълбочина. Необходимо е рязко намаляване на скоростта, увеличаване на дистанцията и избягване на резки маневри заради риска от аквапланинг.