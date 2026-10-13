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Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

Нормално е движението и през граничните преходи с Гърция

Интензивно е движението на товарни автомобили на изход от България през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към 6:00 часа тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич обаче остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав.

Нормално е движението и през граничните преходи с Гърция. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат също автобуси и тежкотоварни превозни средства.

Без затруднения се осъществява преминаването и през всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

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