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Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора, в което е участвал помилваният наркотрафикант

Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора, в което е участвал помилваният наркотрафикант
Pixabay

Инцидентът със сбиването не е отразен в досието на Огнян Атанасов

Инцидентът със сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му

Мотивът за това е, че е бил е жертва на агресия. Това е и причината вицепрезидентът към онзи момент Илияна Йотова да подпише указа за неговото помилване, заради "влошено здраве". Информацията е на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на сайта Mediapool. 

В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителната камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. 

Архивът е от  16 ноември 2022 година - две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването му. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си.

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