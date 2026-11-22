Общо 56 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, а един човек е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Пожарникарите са реагирали на общо 100 сигнала за произшествия. При 18 от потушените пожари са нанесени материални щети.

Освен гасенето на пожари екипите са извършили 37 спасителни дейности и помощни операции.

През денонощието са регистрирани и седем лъжливи повиквания, показват данните на пожарната.