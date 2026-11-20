Три пожара са потушени в Кюстендилско през изминалото денонощие, съобщава Фокус, позовавайки се на Областната дирекция на МВР - Кюстендил.

При инцидентите няма пострадали хора.

Най-тежки са последиците от пожар в къща в село Шипочано, при който са унищожени сградата, домакинско имущество, дърва за огрев, дървен материал и три дървообработващи машини. За установяване на причините за възникването на огъня на място е изпратена дежурна полицейска група. По случая в Районното управление в Кюстендил е образувано досъдебно производство, като е уведомен и дежурен прокурор.

Още един инцидент е регистриран в село Шипочано рано тази сутрин. Сигналът за запалени отпадъци е подаден в 04:25 ч., а екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Кюстендил продължава работата на място.

Другият пожар е възникнал около 20:30 ч. снощи в село Слокощица, където огнеборците са получили сигнал за горящ автомобил. Причината е късо съединение, довело до унищожаване на електрическата инсталация на превозното средство.