Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Кюстендил. Трусът е станал в 19:43 часа, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Епицентърът е бил на 7,8 километра северно от Кюстендил и на около 65 километра от София. Земетресението е регистрирано на дълбочина 12,3 километра.

По думите на кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов трусът е бил усетен най-силно в местността Коилица, разположена между селата Соволяно, Драговищица и Стенско.

Пред БНР градоначалникът съобщи, че до 21:30 часа не са постъпвали сигнали за пострадали хора или нанесени материални щети вследствие на земетресението.

От Областната дирекция на МВР в Кюстендил също потвърждават, че няма получени сигнали за поражения на територията на региона.

Трусът е второто земетресение в региона, за което се съобщава тази вечер. По-рано в Източна Турция беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,4 в района на град Ван. Няма данни за връзка между двете сеизмични събития.