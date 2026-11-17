Танкерът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, днес е бил поразен от дронове на около 55 морски мили югоизточно от Варна, в рамките на изключителната икономическа зона на България. Това съобщиха от румънската морска администрация.

Корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 мили източно от Бяла, военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирването и спасяване на екипажа му, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

По-рано тази сутрин аварийният радиобуй на газовоза се активира.

Корабът е подал уведомление за пристигане на пристанище Мидия.

Той превозва товар от 3403,032 метрични тона пропан.

Екипажът се състои от 19 души - всички филипински граждани.

Последното пристанище, на което е акостирал танкерът, е било Александрия, Египет. Аварийният радиобуй (EPIRB) на плаващия под либерийски флаг газовоз GAS HUSKY (IMO: 9507764) се е активирал тази сутрин.

Капитанът на танкера GAS HUSKY е заявил, че плавателният съд е бил ударен четири пъти, включително в машинното отделение и на мостика. Думите му са прозвучали след евакуацията на 19-членния екипаж с военен хеликоптер "Кугър", става ясно от видео.

Областният управител на Варна Марио Смърков обаче уточни, че моряците все още не са съобщили официално за удари с дронове.

Всички 19 членове на екипажа са филипински граждани. Те бяха транспортирани до авиобаза "Чайка", където ги посрещнаха служители на "Гранична полиция", военнослужещи и медицински екип.

Моряците слязоха от хеликоптера, увити в одеяла, като някои носеха спасителни жилетки. Двама от тях ще бъдат транспортирани до болница, но останалите са без видими сериозни наранявания.

По информация на спасителните екипи моряците са прекарали цялата нощ на спасителен плот. Местоположението им е установено по време на разузнавателна мисия с военни самолети Су-25.

Пилотът на хеликоптера "Кугър" съобщи, че GAS HUSKY не е потънал напълно. При пристигането на спасителите корабът е бил силно наклонен на дясната си страна.

Всички 19 души от екипажа на кораба GAS HUSKY са спасени и са в добро здравословно състояние, съобщи пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков.

Той посочи, че преди минути хората са били докарани с хеликоптер "Кугър" на авиобаза "Чайка" във Варна. Смърков добави, че моряците са от филипински произход.

Той каза, че е осигурено място, на което да бъдат настанени. Осъществена е връзка и с корабособственика.

Командирът на екипажа на вертолета "Кугър", с който беше извършена спасителната операция - майор Марин Тасков, посочи, че моряците са били на спасителен плот.

Операцията е протекла по същия начин като вчерашната, при която беше спасен 12-членният екипаж на товарния кораб BETUL 8.

Корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 мили източно от Бяла, военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирването и спасяване на екипажа му, съобщиха по-рано от пресцентъра на Министерството на отбраната. Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили е излетял от Балчик и е извършил разузнаване от въздуха в района.

Преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали със 100% от началото на годината спрямо същия период на 2025 г. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на церемонията по първа копка на нова производствена сграда в базата на "Intuitive" в Първомай, съобщиха от Министерския съвет.

"В България имаме амбицията да внедряваме високотехнологични производства, да привличаме инвестиции, които развиват продукция с висока добавена стойност, да създаваме тук технологии и индустрии на бъдещето", подчерта премиерът.

Според Радев увеличението на инвестициите показва, че доверието към страната ни расте и България се утвърждава като привлекателна дестинация за високотехнологични компании.

Новата производствена сграда в Първомай ще бъде използвана от швейцарската компания "FISBA", специализирана в производството на прецизна оптика. Тя е дългогодишен партньор на "Intuitive".

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие проекта за държавен бюджет за 2027 г. след осемчасово заседание, белязано от остри спорове между управляващите, опозицията и представителите на бизнеса и общините.

Финансовият министър Гълъб Донев защити план-сметката, като заяви, че тя поставя началото на възстановяването на публичните финанси и същевременно осигурява средства за доходи, социални политики и инфраструктура.

"Предлагаме бюджет, с който даваме нова посока на възстановяване на публичните финанси по пътя на устойчивостта", заяви Донев.

Сериозни възражения отправиха от Националното сдружение на общините. Изпълнителният директор Силвия Георгиева предупреди, че в бюджета са заложени нулеви стойности по два ключови трансфера за местните дейности - капиталовата субсидия и компенсациите за увеличението на минималната работна заплата.

От Българската стопанска камара се противопоставиха на предвиденото извънредно подоходно облагане от 33% за част от бизнеса в шест сектора.

Опозицията също отправи остри критики към финансовата рамка.

"Този бюджет е катастрофа, защото числата, които са написани, 1 плюс 1 не е две, а 11", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС разкритикува размера на предвидения държавен дълг и липсата на конкретни макроикономически цели, като обяви, че партията му няма да подкрепи бюджета.

Мартин Димитров от "Демократична България" поиска управляващите да представят списък с инфраструктурните проекти, за които са предвидени значителни средства.

От "Възраждане" Цончо Ганев предупреди за проблеми с доходите, данъчното облагане и нарастващата задлъжнялост на държавата.

Депутатите от Бюджетна комисия приеха на първо четене проектобюджетите на НЗОК и на НОИ. Депутатите трябва да обсъдят и проектобюджета на държавата за 2027 г. В Бюджет 2027 са заложени приходи и разходи от над 50 милиарда евро и дефицит от 3,5%. Проектът предвижда и нов държавен дълг до 8,6 милиарда евро, при прогнозирани 4% инфлация и 2,5 на сто ръст на икономиката. Минималната заплата става 660 евро, а пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило от 1 юли,.

Комисията започна заседанието си с обсъждане на първо четене на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за догодина. Вносителите са категорични, че заложените параметри на проекта на финансовата рамка на Касата създават стабилна основа за функциониране на системата на здравното осигуряване.

В началото на дебата лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев поиска от здравния министър Катя Ивкова да обясни има ли механизъм за адекватно заплащане на медицинските сестри, акушерките и младите лекари. Ивкова отговори, че ще даде информация по въпроса на по-късен етап от заседанието на Бюджетната комисия.

Това предизвика напрежение между Василев и председателя на комисията Константин Проданов. "Добре, ще седя и ще чакам да получа отговор", заяви Василев, след което настоя: "Чакам отговор на въпроса!".

Проданов му отне думата и го обвини в саботаж на дискусията. Василев отхвърли обвинението и подчерта, че иска конкретен отговор къде са предвидените средства за медицинските специалисти. "Нищо не саботирам. Чакам отговор къде са парите за младите лекари и медицинските сестри", заяви той.

Здравният министър съобщи, че в бюджета са предвидени 30 млн. евро за стипендии на специализанти - лекари и медицински сестри. Средствата ще бъдат изплащани по национална програма чрез медицинските университети. "Предвидили сме 30 млн. евро за стипендии за всички специализанти, в които влизат не само лекарите специализанти, а и медицинските сестри", заяви Ивкова.

България трябва да поеме ангажименти за значително повече средства за инфраструктурно строителство и може да си го позволи. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

"В България е нужно поемането на ангажимент за строителство за много повече пари, но това можем да си позволим. Нали не очакваме, че Софийският околовръстен път ще бъде даден на концесия и някой ще си плаща, за да преминава оттам", коментира министърът.

По думите му за инфраструктурни обекти е предвидена финансова рамка от 2,5 млрд. евро, а не 1 млрд. евро.

"Нали виждате колко бързо напълнихме чека, този чек имаме да го пълним с много обекти. Чекът е за 2,5 млрд. евро, а не за 1 млрд. евро", подчерта Шишков.

Регионалният министър отправи и критики към част от опозицията, като определи поведението ѝ като "недостойно". Според него някои народни представители използват депутатския си статут, за да правят манипулации.