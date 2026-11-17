Бюджетът на Министерството на културата за 2027 г. ще надхвърли 307 млн. евро, което е най-високата сума в историята на ведомството. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев пред NOVA, часове след представянето на проектобюджета и протеста на представители на културния сектор в София.

Министърът отхвърли обвиненията на протестиращите, че увеличаването на средствата в последния момент представлява политически пиар.

"Парите за култура са пари за култура. Не може това да бъде пиар, това е бюджетът на Министерството на културата", заяви Милошев.

По думите му средствата са с 38 млн. евро повече спрямо 2026 г., което представлява увеличение от 14,1%. Той подчерта, че подобен ръст е постигнат въпреки ограниченията пред публичните финанси.

"Казах най-големия, не най-желания. Има разлика между тези две неща. Има какво още да се даде и да се направи", призна министърът.

Милошев коментира и сигналите за забавени плащания към културни институции. Според него министерството не е забавяло средства за заплати и издръжка, а проблемите възникват при разходи, надхвърлящи определените законови лимити.

За 23-те училища по изкуствата са предвидени 50 млн. евро, а музеите, галериите и библиотеките ще могат да кандидатстват за допълнително финансиране до 125 хил. евро на проект.

Министърът потвърди и въвеждането на културни паспорти за деца на стойност 50 евро годишно, които ще могат да се използват за посещения на кино, театър и галерии. Мярката е заложена в Бюджет 2027, но предстои да бъде уточнен механизмът за прилагането ѝ.

По отношение на искането за отделяне на поне 1% от брутния вътрешен продукт за култура Милошев призна, че тази цел няма да бъде постигната през 2027 г., но според него е реалистична в следващите години.

В обръщение към протестиращите министърът призова за доверие, като увери, че администрацията работи за подобряване на условията в културния сектор.