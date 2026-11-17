„Хулио Веласкес гледа голямата картина и не се вълнува от отделните мачове. От него се иска да стане шампион, да спечели купи, да се представя силно в Европа. Ако това означава да ни е трудно срещу ЦСКА, но в края на сезона отново да сме първи, той би се съгласил. Въпреки че ние като фенове, винаги искаме да има победи срещу ЦСКА. Мисля, че Левски все още превъзхожда всички отбори в България. Това, че тимът е станал шампион, не бива да ни кара да очакваме, че е непобедим. Нищо, че в първите седем-осем мача изглеждаше точно така", заяви за "Спортен Таралеж" бившият футболист на "сините" Николай Димитров.



Според него ЦСКА е намерил подходящия треньор, който да канализира класата в отбора. "Виждам ги по-обединени след построяването на новия стадион. Не забелязвам обаче все още ЦСКА с нещо да превъзхожда Левски, въпреки двете победи".

Димитров призна и как бързо е решил да прекрати кариерата си, което бе изненадващо за футболната аудитория.

"Когато приключих кариерата си, беше напълно осъзнато и преждевременно. Решението го взех за 30 секунди. Казах си, че искам да се създаде платформа, в която да се говори за финансите на професионалните спортисти. И не само за тях, но и за социалния живот.

Футболът ти дава много, но и ти взема много. Ограбва те като човешко същество. Нямаш връзка с реалния свят. Някой друг ти плаща сметките, сменя ти гумите. Така би трябвало да бъде, за да е концентриран спортистът и да се представя на ниво. Както се оказва впоследствие, трябва да мисли къде да си инвестира парите, как да си подготви почвата след кариерата и да се социализира с хората извън спортните среди. Тепърва трябва да се научиш да изграждаш собствената си рутина.

Също така и идентичността ти става друга. Хората те възприемат със стария ти образ на спортист, а ти вече имаш нов", каза още Хичо.



Бившият полузащитник коментира и слабото представяне на България в Лигата на нациите.

"В националния отбор не би трябвало да играят с напрежение. Не играят за нищо, а за себе си и България, нормално е да са освободени.

Спряхме да създаваме футболисти и на младите не им се дава шанс", добави Димитров.



Той се върна към първите си стъпки в Левски, как се е изградил като футболист, към обявения от Тодор Батков "План 2006" и как е бягал от училище, за да играе на малки вратички.