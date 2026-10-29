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Симеон Славчев за "Спортен Таралеж": Да играя в Левски беше сбъдната мечта

В България трябва да спрем с школите-касички

"Отидох с голямо желание в Левски, но нещата не се получиха. Няма да споменавам пътите, в които имах контузия. За съжаление нямаше какво да направя. Една от тях беше, когато счупих пръст в края на подготовката на един приятелси мач", заяви за "Спортен Таралеж" бившият футболист на "сините" Симеон Славчев.

Той призна, че още от най-ранна възраст е фен на клуба.

"От дете ходех на мачове на Левски. Могат да го потвърдят моите съседи от Красна поляна. Когато играх срещу Левски с екипа на Локомотив София обаче, ми се искаше да ги победя и да покажа на треньора, на всички, че неправилно съм си тръгнал", добави Славчев.

Той се върна и към случка в кариерата му когато е бил пред трансфер в английския Бермингам. "Бирмингам и Спортинг се бяха разбрали да отида в Англия. Само, че ми казват ела една седмица на проби. Нямам проблем, аз бях натрениран и в много добра форма. Мениджър на клуба беше Хари Реднап. Изиграх три мача на високо ниво. След последната приятелска среща си казвам всичко е готово, вечерта си поръчвам бира, ще поливам трансфера. Бяха ми казали колко паунда на седмица и вече ги пресмятам. Готов съм да позирам с фланелката. Отивам на среща с Хари и той ми казва:  Имаме бюджет за теб милион и половина, но от Спортинг искат три милиона и половина. И нещата не станаха, страшно съжалявам за това", призна бившият национал на България.

Той сподели своето мнение защо нашият футбол в момента е на това ниво.

"В детския футбол има проблеми. Не може да има треньори, които не са се занимавали с тази игра. Не може треньорът да не е психолог, да не знае как да се държи с деца. С някое което е по-пълно, по-качествено, друго пък не толкова, да има подход. Трябва да се спре с школи-касички. Не работим добре и кондиционно. И след това се чудим на огромната разлика между български и чуждестранен футболист, който е трениран по друга методика", каза още Симеон Славчев за "Спортен Таралеж".

Повече вижте във видеото!

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