Новини
Търси
Подкаст
Общество

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите
БТА

Изборните комисии очакват изясняване на причините преди балотажа.

В 14 избирателни секции в четири области на страната са установени разминавания между броя на подписите на гласувалите и отчетените от машините гласове на първия тур на президентските избори. Случаите са регистрирани в Хасково, Велико Търново, Габрово и Видин, съобщава bTV.

В област Хасково несъответствия има в седем от общо 350 секции с машинно гласуване. В пет от тях разликата е един глас, а в останалите две – по два гласа. Така общо девет гласа не фигурират в машинните протоколи.

"Това по никакъв начин няма да повлияе на резултатите", заяви председателят на РИК – Хасково Ина Вескова. По думите ѝ проблемът е установен при приемането на изборните книжа.

Подобни разминавания са открити и в три секции във Велико Търново, където машините са отчели общо три гласа по-малко от подписите в избирателните списъци.

"От над 44 000 гласа на тези избори едва три са неотчетени – трите машини по един", коментира председателят на РИК – Велико Търново Христо Денев.

Той уточни, че комисията е приела машинните резултати въпреки несъответствията. Очаква се доставчикът на машините "Сиела Норма" да анализира причините за разминаването.

Предстои да бъде изяснено какво е довело до несъответствията, като се очакват мерки преди втория тур на президентските избори в неделя, 1 ноември.

Към момента няма установена причина за разликите между подписите и машинните протоколи, нито данни в предоставената информация, че те са резултат от умишлена манипулация.

Още по темата

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Окончателни данни от чужбина: Гюров печели убедително на гласуването зад граница

Окончателни данни от чужбина: Гюров печели убедително на гласуването зад граница

МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент

МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент

Съмнение за разминаване при машинното гласуване в секция в София

Съмнение за разминаване при машинното гласуване в секция в София

Завърши повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на прокурорите

Завърши повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на прокурорите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

Пуснаха под домашен арест и с електронна гривна Никола Бургазлиев

Пуснаха под домашен арест и с електронна гривна Никола Бургазлиев

Водещи

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

  • Преди 2 минути
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

  • Преди 11 минути
Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

  • Преди 22 минути
Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

  • Преди 23 минути
Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

  • Преди 29 минути
Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

  • Преди 31 минути
Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

  • Преди 39 минути
Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

  • Преди 40 минути
Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

  • Преди 42 минути
Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

  • Преди 52 минути
Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

  • Преди 52 минути
Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

  • Преди 53 минути
Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

  • Преди 59 минути
Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

  • Преди 1 час