Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

В 14 избирателни секции в четири области на страната са установени разминавания между броя на подписите на гласувалите и отчетените от машините гласове на първия тур на президентските избори. Случаите са регистрирани в Хасково, Велико Търново, Габрово и Видин, съобщава bTV.

В област Хасково несъответствия има в седем от общо 350 секции с машинно гласуване. В пет от тях разликата е един глас, а в останалите две – по два гласа. Така общо девет гласа не фигурират в машинните протоколи.

"Това по никакъв начин няма да повлияе на резултатите", заяви председателят на РИК – Хасково Ина Вескова. По думите ѝ проблемът е установен при приемането на изборните книжа.

Подобни разминавания са открити и в три секции във Велико Търново, където машините са отчели общо три гласа по-малко от подписите в избирателните списъци.

"От над 44 000 гласа на тези избори едва три са неотчетени – трите машини по един", коментира председателят на РИК – Велико Търново Христо Денев.

Той уточни, че комисията е приела машинните резултати въпреки несъответствията. Очаква се доставчикът на машините "Сиела Норма" да анализира причините за разминаването.

Предстои да бъде изяснено какво е довело до несъответствията, като се очакват мерки преди втория тур на президентските избори в неделя, 1 ноември.

Към момента няма установена причина за разликите между подписите и машинните протоколи, нито данни в предоставената информация, че те са резултат от умишлена манипулация.