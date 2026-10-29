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В Барселона са готови да обсъдят продажбата на своя звезда

В Барселона са готови да обсъдят продажбата на своя звезда
АП/БТА

Каталунците биха разгледали изгодна оферта за Жул Кунде, съобщава Матео Морето

Барселона е склонна да разгледа предложения за френския защитник Жул Кунде, твърди трансферният журналист Матео Морето. Според информацията 27-годишният футболист вече не е сред играчите, които клубът смята за недосегаеми.

Ръководството на каталунците не търси раздяла с бранителя на всяка цена, но би обсъдило трансфер при достатъчно изгодна оферта. Интерес към него проявява Челси, който следи ситуацията и проучва финансовите условия за евентуална сделка.

Лондонският клуб вече направи опит да привлече Кунде през лятото на 2022 година. Тогава французинът беше сред основните цели на „сините“, но избра да продължи кариерата си в Барселона.

През настоящия сезон защитникът има осем участия за каталунците във всички турнири, в които е записал един гол и една асистенция. Пазарната му стойност се оценява на около 55 милиона евро.

Засега няма информация Челси да е отправил официална оферта. Бъдещето на Кунде може да стане тема на преговори през някой от следващите трансферни прозорци.

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