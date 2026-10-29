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Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос
БТА

Премиерът Румен Радев обяви, че средствата за научна дейност и инфраструктура ще бъдат увеличени от 35 на 62 млн. евро през 2027 г.

Министерството на образованието и науката връчи за 18-и път Националните награди за принос в науката "Питагор". Церемонията се проведе в Централния военен клуб в София в присъствието на министър-председателя Румен Радев и министъра на образованието проф. Георги Вълчев.

Голямата награда за цялостен научен принос получи проф. д-р Ивайло Търнев от УМБАЛ "Александровска" и Медицинския университет в София. Той е участвал в описването на 15 наследствени заболявания за първи път в света и има над 400 научни публикации. Ученият получи статуетка и парична награда от 8000 евро.

По време на церемонията премиерът Румен Радев обяви намерението на правителството да увеличи финансирането за наука в Бюджет 2027.

"Ще повишим в бюджета за 2027 г. средствата за научна инфраструктура и научна дейност – от 35 милиона евро тази година на 62 милиона евро следващата година", заяви Радев.

Образователният министър Георги Вълчев подчерта значението на научните открития за обществото.

"Хората на науката са извън прожекторите, но те наистина променят света", посочи той.

Кои са останалите отличени?

Награда за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки получи проф. Петър Антов от Лесотехническия университет, а в областта на медицината беше отличен проф. Славчо Томов от Медицинския университет в Плевен. Призът за социални и хуманитарни науки отиде при проф. Иван Русев от Икономическия университет във Варна.

Сред младите учени награди получиха д-р Цветелина Кънева от Русенския университет за изследвания в областта на изкуствения интелект, доц. Мартин Караманлиев от Медицинския университет в Плевен за работата си в роботизираната хирургия и д-р Михаела Барокова от Нов български университет за изследвания върху езиковото развитие на децата.

Специалната награда за комуникация на науката беше присъдена на проф. Радостина Александрова от БАН за популяризирането на медицинските открития и противодействието на здравната дезинформация.

Всички номинирани получиха грамоти, а отличените в отделните категории – и парични награди от по 5000 евро.

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