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Връчват националните награди „Питагор“ за принос в науката

Връчват националните награди „Питагор“ за принос в науката
БТА

Церемонията ще се състои на 29 октомври в Централния военен клуб с участието на учени от различни научни области

Годишните Национални награди за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчени от Министерството на образованието и науката на 29 октомври в Централния военен клуб. Официалното начало на церемонията ще бъде дадено от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Покана за събитието е отправена и към министър-председателя Румен Радев.

Вече 18 поредни години конкурсът е сред утвърдените инициативи за признание на научните постижения в България. Наградата „Питагор“ за цялостен научен принос е едно от отличията в рамките на конкурса. Ще бъдат наградени както утвърдени, така и млади учени от областта на природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, социалните и хуманитарните науки. Предвидено е и специално отличие за комуникация в науката.

През 2025 г. проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките получи голямата награда „Питагор“ за цялостен принос. Тогава конкурсът се проведе за 17-а поредна година, като в осемте категории бяха подадени кандидатури на 52 учени. Церемонията по награждаването се състоя в Националния исторически музей, а откриването беше поверено на тогавашния министър на образованието и науката Красимир Вълчев.

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