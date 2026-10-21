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Наградите "Буров" 2026 ще отличат лидерите в българската икономика с три нови категории

Наградите "Буров" 2026 ще отличат лидерите в българската икономика с три нови категории
Снимка: "Пощенска банка"

Фондацията въвежда независима методология за оценяване, разработена от Deloitte

Фондация "Атанас Буров" ще връчи годишните си бизнес отличия на церемония на 21 октомври 2026 г. от 19:00 ч. в Балната зала на Гранд Хотел Милениум София. Събитието ще събере представители на бизнеса, институциите и обществените среди под мотото "Лидерството заслужава признание".

За първи път номинирането, оценяването и определянето на победителите ще се извършват по независима методология, разработена и администрирана от Deloitte. Според организаторите новият модел цели да гарантира прозрачност, обективност и безпристрастност, като имената на отличените ще останат в тайна до церемонията.

Наградите "Буров" се връчват повече от три десетилетия и отличават личности и организации с принос към развитието на българските финанси и икономика. Признанието е насочено към лидери, които създават дългосрочна стойност и допринасят за развитието на бизнес средата.

Изданието през 2026 г. включва и промени в категориите, с които фондацията разширява обхвата на конкурса. Наред с традиционните отличия за банково и финансово управление и индустриално управление ще бъдат връчени три нови награди.

Категорията за дигитализация и иновации ще отличава компании, които използват технологиите за изграждане на устойчиви конкурентни предимства. Наградата за устойчивост и социално отговорно управление ще бъде насочена към организации, които развиват модерни управленски практики, корпоративна култура и дългосрочна грижа за хората.

Третото ново отличие е за цялостен принос към българската икономика и ще бъде присъждано на личности с изключителен и траен принос към развитието на страната.

В рамките на церемонията ще бъдат връчени и две специални отличия - за визионер в корпоративното лидерство и за български бранд на световно ниво.

"През 2026 г. наградите "Буров" навлизат в нов етап от своето развитие. С новите категории и безкомпромисните стандарти за оценка, разработени съвместно с Делойт, надграждаме традицията, за да отличим лидерите и организациите, които създават реална и дългосрочна стойност за българската икономика", посочват от Управителния съвет на фондацията.

Имената на носителите на Призове "Буров" за 2026 г. ще бъдат обявени по време на церемонията на 21 октомври.

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