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Борисов след среща с Ан Апълбаум: България има своето място в европейското и евроатлантическото семейство

Борисов след среща с Ан Апълбаум: България има своето място в европейското и евроатлантическото семейство
Снимка: Facebook/Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ определи демокрацията, свободата и сигурността като ценности, които изискват отговорност и ясни позиции на фона на геополитическите конфликти

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че България има ясно място в европейското и евроатлантическото семейство след среща с американската журналистка и историк Ан Апълбаум. За разговора той съобщи в публикация във Facebook.

"Радвам се, че имах възможността да се срещна с Ан Апълбаум - един от най-авторитетните журналисти и анализатори на съвременните политически процеси, носител на наградата "Пулицър", написа Борисов.

По думите му на фона на войните, геополитическите противопоставяния и нарастващите предизвикателства пред демокрацията Европа трябва да запази единството си и да действа решително.

България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство. Това е стратегически избор, който ГЕРБ последователно отстоява през годините, каза Борисов,

"Демокрацията, свободата и сигурността не са даденост. Те изискват лидерство, отговорност и ясни позиции", допълни лидерът на ГЕРБ.

Миналата седмица Борисов се срещна и с Дейвид Харис, който оглавява Американския еврейски комитет в периода от 1990 до 2022 г.

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