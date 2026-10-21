Борисов след среща с Ан Апълбаум: България има своето място в европейското и евроатлантическото семейство
Лидерът на ГЕРБ определи демокрацията, свободата и сигурността като ценности, които изискват отговорност и ясни позиции на фона на геополитическите конфликти
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че България има ясно място в европейското и евроатлантическото семейство след среща с американската журналистка и историк Ан Апълбаум. За разговора той съобщи в публикация във Facebook.
"Радвам се, че имах възможността да се срещна с Ан Апълбаум - един от най-авторитетните журналисти и анализатори на съвременните политически процеси, носител на наградата "Пулицър", написа Борисов.
По думите му на фона на войните, геополитическите противопоставяния и нарастващите предизвикателства пред демокрацията Европа трябва да запази единството си и да действа решително.
"Демокрацията, свободата и сигурността не са даденост. Те изискват лидерство, отговорност и ясни позиции", допълни лидерът на ГЕРБ.
Миналата седмица Борисов се срещна и с Дейвид Харис, който оглавява Американския еврейски комитет в периода от 1990 до 2022 г.