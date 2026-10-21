Коща: ЕС ускорява усилията за конкурентоспособност на фона на енергийната криза

Европейският съюз трябва да ускори усилията си за повишаване на конкурентоспособността и да запази единството си в защитата на общите интереси и ценности. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща пред Европейския парламент, представяйки заключенията от заседанието на европейските лидери на 15 и 16 октомври.

"Дебатите ни се съсредоточиха върху четири основни приоритета - конкурентоспособността, предстоящата финансова рамка на съюза, Украйна и политиката за миграцията", заяви Коща.

По думите му ЕС е постигнал напредък по въпросите на конкурентоспособността, но е необходимо работата да бъде ускорена, за да бъдат изпълнени поставените цели. Председателят на Европейския съвет обяви, че през февруари ще организира нова среща на европейските лидери, посветена на напредъка в областта на конкурентоспособността и отбраната.

Цените на енергията остават сред основните предизвикателства пред европейските домакинства и компании, подчерта Коща. "Цената на енергията е в центъра на тези усилия. Домакинствата и компаниите плащат цената на една война, която се води далеч от нашите граници", посочи той.

Според председателя на Европейския съвет войната в Близкия изток налага предприемането на незабавни действия за ограничаване на финансовия натиск върху гражданите и бизнеса.

В тази връзка Европейската комисия е предложила отлагане на регулациите за метана, разработване на стратегия за европейските рафинерии и засилване на координацията при съвместните покупки на енергия.

Предвижда се също координиране на равнище Г-7 на освобождаването на 7 милиарда барела петрол и дизелово гориво, посочва се в представените от Коща мерки за справяне с енергийните предизвикателства.