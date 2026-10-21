Новини
Търси
Подкаст
Свят

Коща: ЕС ускорява усилията за конкурентоспособност на фона на енергийната криза

Коща: ЕС ускорява усилията за конкурентоспособност на фона на енергийната криза
Снимка: AP/БТА

Европейската комисия предлага мерки за ограничаване на енергийните разходи, а през февруари лидерите ще обсъдят напредъка в конкурентоспособността и отбраната

Европейският съюз трябва да ускори усилията си за повишаване на конкурентоспособността и да запази единството си в защитата на общите интереси и ценности. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща пред Европейския парламент, представяйки заключенията от заседанието на европейските лидери на 15 и 16 октомври.

"Дебатите ни се съсредоточиха върху четири основни приоритета - конкурентоспособността, предстоящата финансова рамка на съюза, Украйна и политиката за миграцията", заяви Коща.

По думите му ЕС е постигнал напредък по въпросите на конкурентоспособността, но е необходимо работата да бъде ускорена, за да бъдат изпълнени поставените цели. Председателят на Европейския съвет обяви, че през февруари ще организира нова среща на европейските лидери, посветена на напредъка в областта на конкурентоспособността и отбраната.

Цените на енергията остават сред основните предизвикателства пред европейските домакинства и компании, подчерта Коща. "Цената на енергията е в центъра на тези усилия. Домакинствата и компаниите плащат цената на една война, която се води далеч от нашите граници", посочи той.

Според председателя на Европейския съвет войната в Близкия изток налага предприемането на незабавни действия за ограничаване на финансовия натиск върху гражданите и бизнеса.

В тази връзка Европейската комисия е предложила отлагане на регулациите за метана, разработване на стратегия за европейските рафинерии и засилване на координацията при съвместните покупки на енергия.

Предвижда се също координиране на равнище Г-7 на освобождаването на 7 милиарда барела петрол и дизелово гориво, посочва се в представените от Коща мерки за справяне с енергийните предизвикателства.

Още по темата

Коща: ЕС застава зад България след атаките в Черно море

Коща: ЕС застава зад България след атаките в Черно море

Антонио Коща разговарял с президента на Иран за възобновено сътрудничество с МААЕ

Антонио Коща разговарял с президента на Иран за възобновено сътрудничество с МААЕ

Коща: Обединена Европа изисква обединен Кипър

Коща: Обединена Европа изисква обединен Кипър

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Хавиер Милей пристигна в Испания и нарече Педро Санчес "диктатор"

Хавиер Милей пристигна в Испания и нарече Педро Санчес "диктатор"

ЕК: Ограниченията на Starlink в Украйна са дълбоко тревожни

ЕК: Ограниченията на Starlink в Украйна са дълбоко тревожни

ЕК отделя 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и свобода на печата

ЕК отделя 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и свобода на печата

Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин

Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин

Русия заплаши Япония с ответни мерки заради дронове за Украйна

Русия заплаши Япония с ответни мерки заради дронове за Украйна

Водещи

Северна Македония организира масово издаване на паспорти в Албания

Северна Македония организира масово издаване на паспорти в Албания

  • Преди 1 минута
Сърбия нащрек преди изборите: разследват план за безредици в Белград

Сърбия нащрек преди изборите: разследват план за безредици в Белград

  • Преди 3 минути
Хавиер Милей пристигна в Испания и нарече Педро Санчес "диктатор"

Хавиер Милей пристигна в Испания и нарече Педро Санчес "диктатор"

  • Преди 6 минути
ЕК: Ограниченията на Starlink в Украйна са дълбоко тревожни

ЕК: Ограниченията на Starlink в Украйна са дълбоко тревожни

  • Преди 12 минути
ГДБОП арестуваха деветима за онлайн финансови измами

ГДБОП арестуваха деветима за онлайн финансови измами

ЕК отделя 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и свобода на печата

ЕК отделя 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и свобода на печата

  • Преди 16 минути
Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин

Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин

  • Преди 21 минути
В Румъния откриха останки от катастрофирал дрон в окръг Бузъу

В Румъния откриха останки от катастрофирал дрон в окръг Бузъу

  • Преди 29 минути
Лъвчето Макена е новата звезда на зоопарка в Ловеч

Лъвчето Макена е новата звезда на зоопарка в Ловеч

Жълт код за силни валежи в 8 области е обявен за утре

Жълт код за силни валежи в 8 области е обявен за утре

  • Преди 39 минути
Русия заплаши Япония с ответни мерки заради дронове за Украйна

Русия заплаши Япония с ответни мерки заради дронове за Украйна

  • Преди 42 минути
Почистват река Янтра във Велико Търново

Почистват река Янтра във Велико Търново

Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

  • Преди 55 минути
Обрат: ЦИК реши да се поставя печат на машинните разписки

Обрат: ЦИК реши да се поставя печат на машинните разписки