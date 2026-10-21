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Димитър Стоянов: Има засилено наблюдение на териториалните води на България

Димитър Стоянов: Има засилено наблюдение на териториалните води на България
Снимка: БТА

Предстои да бъдат идентифицирани намерените останки и да стане ясно от какво са, допълни

Водим усилено наблюдение в териториалните води на България. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти по повод атаките към търговски кораби в близост до българската акватория и пристигналия във вторник вечерта разузнавателен самолет "Посейдон", който наблюдава дейността в Черно море.

България продължава да разширява възможностите си за наблюдение на Черно море. Министърът съобщи, че третата безпилотна система, която предстои да се включи в разузнавателните дейности, вече е извършила първите си полети у нас„Вчера бяха направени първите полети с нея в България“, каза Стоянов.

Две български безпилотни системи вече наблюдават морските пространства, а третата ще разполага с допълнителни възможности за разузнаване. Страната ни получава и подкрепа от НАТО, включително разузнавателен самолет Boeing P-8A Poseidon и два съюзнически екипа. „Вече имаме разузнавателен самолет. Също така имаме два екипа, които работят в България“, посочи министърът.

Вчера командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов съобщи, че от началото на годината в българските морски пространства са открити над 100 дрона или части от тях. От тях 35 са представлявали непосредствена опасност и са били унищожени, а останалите са извадени от водата. 

За кораба "Челси", който беше довлечен на буксир на пристанище Бургас, той обясни, че портът е затворен, защото се води следствие. "Търсят се отломки от безпилотни летателни апарати, нека приключат дейностите по отношение на откриването и сертифицирането и ще има повече информация, ако Военна прокуратура разреши", каза министърът.

Предстои да бъдат идентифицирани намерените останки и да стане ясно от какво са, допълни той.

Министърът увери, че все още не е установен произходът на откритите останки на борда на атакувания в Черно море кораб „Челси 3“. Предстои експертите да изяснят дали става въпрос за части от безпилотен апарат, от самия плавателен съд, или от друг обект, заяви министърът на отбраната.

„Тези останки предстои да бъдат идентифицирани – дали са част от кораба, от дрон, или от нещо друго“, посочи военният министър. Той подчерта, че самото откриване на отломки след взрив не е достатъчно основание да се твърди категорично, че те принадлежат на конкретно оръжие или безпилотна система.

Таралеж припомня - на 13 октомври търговският кораб „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на около 17 морски мили от Бяла, в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Целият екипаж беше спасен, а повреденият плавателен съд впоследствие беше изтеглен до пристанището в Бургас.
При огледите на кораба са установени три пробойни по корпуса. На борда са открити останки и взривно вещество, които предстои да бъдат изследвани. В разследването се очаква да се включат и представители на партньорски служби. По случая Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за предполагаеми нарушения на международното право при водене на война.

Атаката срещу „Челси 3“ беше част от поредица нападения срещу търговски кораби в Черно море. Същия ден беше поразен и корабът HS Dignity, който потъна край българското крайбрежие. Петима моряци бяха спасени, а други 11 останаха в неизвестност. На 6 октомври други два плавателни съда - Alfa Watan и Able, също бяха атакувани с дронове в района на Черно море. Първият потъна, а вторият получи сериозни повреди и потъна дни по-късно в турски води. Заради поредицата от инциденти България засили наблюдението на морските пространства с военни безпилотни системи и разузнавателна подкрепа от НАТО.

Стоянов поздрави възпитаниците на Военноморското училище по повод годишнината от неговото създаване. 

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